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المؤتمر نت - رفع رؤساء فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات والجامعات برقيات تهانٍ إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن امين ابوراس، بمناسبة العيد الـ58 لثورة الـ26 من سبتمبر الخالدة

فروع المؤتمر بالمحافظات والجامعات يهنئون ابوراس بعيد ثورة 26 سبتمبر

المؤتمرنت -
فروع المؤتمر بالمحافظات والجامعات يهنئون ابوراس بعيد ثورة 26 سبتمبر
رفع رؤساء فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات والجامعات برقيات تهانٍ إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن امين ابوراس، بمناسبة العيد الـ58 لثورة الـ26 من سبتمبر الخالدة.

وأشار قيادات فروع المؤتمر في برقيات التهاني إلى أن عيد الثورة اليمنية يأتي بكل مايحمله من مدلولات وطنية ستظل تنير لشعبنا الدرب نحو المستقبل الافضل باعتبارها ثورة عظيمة حققت طموحات شعب ظل يتوق للانعتاق من مرحلة التخلف والكهنوت.

ولفتت البرقيات إلى أن الثورة اليمنية الخالدة ستظل تذكر بعظمة مبادئها ومُثلها وقيمها حكايات الملاحم البطولية التي شكلها الأبطال الذين ضحوا بأنفسهم ودمائهم من اجل الحرية لوطننا وشعبنا وعظمة ماحققوه من انجازات انتصرت لإرادة الشعب الحرة في التغيير والبناء الوطني الشامل، مشيرة إلى الاستفادة من كل دروس الثورة في تعزيز قيم الولاء للوطن والانتصار لمبادئ وأهداف الثورة في الحرية والاستقلال، والدفاع عن اليمن ضد الغزاة والمعتدين كما يجري اليوم من مقاومة لعدوان التحالف والغزاة الجدد.

وأكدت البرقيات على ان المؤتمريبن سيظلون مخلصين لأهداف الثورة وحريصين على السير باتجاه المستقبل على هدي أهدافها، ومحافظين على مكتسباتها العظيمة ممثلة في الجمهورية والوحدة والتعددية السياسية والحريات العامة.

وعبرت فروع المؤتمر في برقياتها عن التهاني والتبريكات لكافة أبناء الشعب اليمني الأبي بعيد ثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة.. سائلةً الله أن يعيدها على الجميع وقد تحقق لليمن النصر على الاعداء.








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