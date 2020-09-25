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المؤتمر نت - رفع رؤساء الهيئات (البرلمانية والوزارية والشوروية والرقابة التنظيمية) برقيات تهانٍ إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن امين ابوراس، بمناسبة العيد الـ58 لثورة الـ26 من سبتمبر المجيدة

هيئات المؤتمر (البرلمانية والوزارية والشوروية) يؤكدون وفاءهم لمبادئ وأهداف 26 سبتمبر

المؤتمرنت -
هيئات المؤتمر (البرلمانية والوزارية والشوروية) يؤكدون وفاءهم لمبادئ وأهداف 26 سبتمبر
رفع رؤساء الهيئات (البرلمانية والوزارية والشوروية والرقابة التنظيمية) برقيات تهانٍ إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن امين ابوراس، بمناسبة العيد الـ58 لثورة الـ26 من سبتمبر المجيدة.

وعبرت الهيئات المؤتمرية عن أسمى آيات التهاني والتبريكات لرئيس وقيادات المؤتمر الشعبي العام بمناسبة العيد الـ58 لثورة ال 26 من سبتمبر، المناسبة الغالية على وطننا وشعبنا العظيم، والتي مثلت فجرا جديدا أضاء فيه النور وأشرقت فيه شمس الحرية في زمن معتم ومحيط دكتاتوري يطفح بالظلام والاستبداد.

وأشادت البرقيات بمواقف المؤتمر الشعبي العام وقياداته الحاملين لتطلعات وهموم أبناء الشعب في مختلف المراحل والظروف القاسية وتمسكهم بمبادئ وأهداف الثورة اليمنية وتضحيات مناضليها وشهدائها الأبرار، وتجسديها في ممارساتهم، مدافعين عن مكاسبها وانجازاتها الوطنية، وفي مقدمتها النظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية،والدفاع عن اليمن ووحدته وسيادته واستقلاله في مواجهة العدوان الغاشم والغزاة والمحتلين الجدد.

وأكدت البرقيات ان كافة اعضاء الهيئات المؤتمرية سيظلون أوفياء لمبادئ وأهداف الثورة اليمنية وتضحيات مناضليها وشهدائها الأبرار الأماجد، مدافعين عن مكاسبها وانجازاتها الوطنية. ولن يتوانو عن‮ ‬أداء‮ ‬مهامهم‮ ‬وواجبهم‮ ‬الوطني‮ ‬المقدس‮ ‬لاسيما‮ ‬في‮ ‬هذه‮ ‬المرحلة‮ ‬التاريخية‮ ‬المفصلية‮ ‬التي‮ ‬يواجه فيها الوطن العدوان الذي يقوده التحالف بقيادة السعودية والامارت، مثمنين لرئيس المؤتمر الشيخ صادق بن امين ابوراس جهوده في قيادة المؤتمر لاداء دوره وواجبه الوطني الحريص والمدافع عن الثوابت الوطنية ومواجهة العدوان والدعوة المستمرة الى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة‮ ‬وتعزيز‮ ‬الجبهة‮ ‬الداخلية‮ ‬حتى‮ ‬تحقيق‮ ‬النصر‮ ‬وتحرير‮ ‬كل‮ ‬شبر‮ ‬من‮ ‬أرضنا‮ ‬الغالية‮ ‬من‮ ‬الاستعمار‮ ‬الجديد‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬








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