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المؤتمر نت - رفع الامين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي احمد علي محسن برقية تهنئة الى الشيخ صادق بن امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام بمناسبة عيد الثورة اليمنية الثامن والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر

هنأ ابوراس بعيد 26 سبتمبر.. الأمين العام: سيظل المؤتمر مدافعاً عن الثورة والجمهورية

المؤتمرنت -
هنأ ابوراس بعيد 26 سبتمبر.. الأمين العام: سيظل المؤتمر مدافعاً عن الثورة والجمهورية
رفع الامين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي احمد علي محسن برقية تهنئة الى الشيخ صادق بن امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام بمناسبة عيد الثورة اليمنية الثامن والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر.

وعبر الامين العام باسمه ونيابة عن كافة اعضاء الامانة العامة و قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام عن خالص تهانيه لرئيس المؤتمر ومن خلاله الى جماهير شعبنا اليمني العظيم بهذه المناسبة الغالية على كل اليمنيين كونها تعكس اليوم الذي استطاع فيه اليمنيون صنع فجر جديد بإنهاء النظام الامامي المتخلف والتأسيس لليمن الجمهوري الجديد الذي قدم الثوار والأحرار في سبيله التضحيات الكبيرة حتى حققوا للشعب احلامه وأماله في اقامة نظام جمهوري جعل اليمن قادرة على اللحاق بركب العالم الحديث بعد ان كانت تعيش في عزلة تامة.

وأكد غازي احمد علي ان المؤتمر يفخر بأنه كان التنظيم الذي حمل على عاتقه مسؤولية تحقيق اهم وابرز انجازات الثورة اليمنية سواء في جانب الانجازات التنموية او في تحقيق الهدف الاسمى لثورة السادس والعشرين من سبتمبر وهو اعادة تحقيق الوحدة اليمنية وإنهاء نظام التشطير البغيض ،وانه اليوم يقف في مقدمة القوى المدافعة عن الوطن ووحدته وسيادته واستقلاله ضد العدوان الغاشم والحصار الظالم الذي يشنه التحالف بقيادة السعودية والإمارات.

وجدد الامين العام ثقته بان المؤتمر بقيادته ممثلة برئيسه الشيخ صادق بن امين ابوراس ومن خلفه كل قياديي وأعضاء المؤتمر سيظلون متمسكين ومدافعين عن الثوابت الوطنية وفي مقدمتها الثورة والجمهورية والوحدة والنهج الديمقراطي وسيواصلون الى جانب كل القوى الوطنية الشريفة مواقفهم في مقاومة العدوان والحصار والدفاع عن وحدة وسيادة واستقلال اليمن.








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