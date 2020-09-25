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المؤتمر نت - تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابوراس، برقية تهنئة من الدكتور قاسم لبوزة، نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام بالعيد الوطني الـ58 لثورة 26 سبتمبر الخالدة، المؤتمرنت ينشر فيما يلي نصها

لبوزة يهنئ رئيس المؤتمر بالعيد الوطني الـ58 لثورة 26 سبتمبر

المؤتمرنت -
لبوزة يهنئ رئيس المؤتمر بالعيد الوطني الـ58 لثورة 26 سبتمبر
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابوراس، برقية تهنئة من الدكتور قاسم لبوزة، نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام بالعيد الوطني الـ58 لثورة 26 سبتمبر الخالدة، المؤتمرنت ينشر فيما يلي نصها:

الاخ المناضل الشيخ/ صادق امين ابو راس
رئيس المؤتمر الشعبي العام - الاكرم

بمناسبة احتفالات شعبنا الابي بذكرى عيد الثورة اليمنية الثامن والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيده يطيب لي ان ارفع اليكم احر التهاني ومن خلالكم الى قيادات وقواعد وانصار المؤتمر الشعبي العام .. والى جماهير شعبنا اليمني العظيم بهذه المناسبة الغالية على قلوب كل اليمنيين..هذه الثورة التي
نرقب اليوم بغبطة واعتزاز احتفاء شعبنا اليمني الثائر بذكراها الثامنة والخمسين ، أحد أعظم ثورات التاريخ، ونؤمن أن هذا الزخم والألق الذي يتملك وجدان اليمنيين بهذه الذكرى هو ابلغ رسالة شعبية لقوى العدوان المستمرة في التنكيل بشعبنا اليمني للعام السادس على التوالي .

الاخ رئيس المؤتمر

في مثل هذا اليوم من العام 1962 شهد العالم ميلاد جمهورية يمنية فتية على انقاض حكم الامامة الذي ظل كابوسا جاثما على اليمن طيلة قرون ولم يكن مقتصرا على مناطق الشمال، بل كانت جناية هذا الكابوس على اليمن الكبير بأكمله
..لهذا هب الشعب اليمني شمالا وجنوبا في اعظم ثورة ليؤسس ليمن جديد عنوانه الاكبر الجمهورية التي استظل تحتها كل ابناء اليمن وعبروا من خلالها الى العالم بعد ان عاشوا في عهود الظلام والعزلة.

ومايبعث على الفخر ان المؤتمر الشعبي العام يبقى في طليعة من يستحضر قيم وأهداف الثورة اليمنية وغاياتها السامية، ويقتدي بمآثر مناضليها الأحرار ودربهم في التضحية من أجل رفعة الوطن وكرامة أبنائه.
ويفخر ايضا بأنه كان الحامل الأهم لإنجازات الثورة الاجتماعية والسياسية والتاريخية والتحولات الاجتماعية الواسعة التي فتحتها عبر التعليم المجاني والانخراط في الجيش الوطني، وتغيير الوضعين الاجتماعي والاقتصادي، والانفتاح على العصر والعالم، هذه الثورة التي قدحت شرارة ثورة 14 أكتوبر 1963، في جنوبي البلاد، ضد الاستعمار البريطاني وهو مايؤكد إن الثوابت التاريخية والحقائق تشهد على واحدية الثورتين العظيمتين، لتؤكدا على أن الشعب اليمني شعب واحد، مصيره مشترك في الحرب والسلم، وتكرّسان الحرية والاستقلال والمواطنة والمدنية لليمنيين، من صعدة إلى عدن، ومن الحديدة إلى المهرة، على كامل تراب الأرض اليمنية. كما شكلتا رؤية وطنية ارتبطت في سياق المعنى والدلالة ضمن نهج واحد، الهدف المقصود منه تحقيق التغيير المنشود لشعب واحد وهو ما سار عليه نهج المؤتمر الشعبي العام وتوجه بملحمة وحدة اليمن الكبير في مايو 90.

الاخ الرئيس

اليوم نجدد ثقتنا الأكيدة بقيادتكم الحكيمة للمؤتمر ومعكم كل قيادات واعضاء المؤتمر الذين يواصلون نهج المؤتمر في الدفاع عن الثوابت الوطنية والجمهورية والوحدة الى جانب كل القوى الوطنية المخلصة وتتجلى تلك الحكمة بشكل اوضح في موقف المؤتمر من العدوان السعودي الاماراتي وحصاره الظالم والاصطفاف في جبهة مواجهته والدفاع عن وحدة اليمن وسيادتة واستقلال قراره.

كما نجدد العهد لشعبنا اليمني أننا سنمضي بعزم وإبا ، مع كل القوى الخيرة نحو تحقيق ما تبقى من الأهداف الستة العظيمة لثورة سبتمبر لاعلاء قيم الجمهورية ،قيم العدالة والمساواة والمواطنة والمعرفة والتنوير ، وتحقيق الحياة الكريمة لليمنيين بعد ان تمكنوا من استعاد سيادتهم على ارضهم واستقلال قرارهم السياسي . . وكل عام وانتم بخير.

المجد والخلود للشهدا
والشفاء للجرحى
والحريه للأسرى

اخوكم
الفريق - دكتور/
قاسم محمد لبوزة
نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام










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