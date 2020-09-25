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المؤتمر نت - مع استمرار الدراسات حول "كوفيد-19"، تكشف النتائج من حين إلى آخر عن بعض الأعراض الخفية للمرض المميت، من بينها الألم الشديد

علامة على الشفتين تشير إلى الإصابة بكورونا

المؤتمرنت -
علامة على الشفتين تشير إلى الإصابة بكورونا
"كوفيد-19" هو مرض معد تم تأكيده في أكثر من 30 مليون شخص في جميع أنحاء العالم. ولذلك يجب أن يكون الجميع على اطلاع بجميع أعراضه حتى الأقل شيوعا منها.

ومع استمرار الدراسات حول "كوفيد-19"، تكشف النتائج من حين إلى آخر عن بعض الأعراض الخفية للمرض المميت، من بينها الألم الشديد في الشفاه.

وقد تشعر بشفتيك متقشرتين أو جافتين بشكل خاص، وفقا للجمعية البريطانية لأطباء الجلد، بالاشتراك مع تطبيق COVID Symptom Study App. وحذر الباحثون من أن الألم قد يمتد أيضا إلى داخل الفم.

وتشكل العلامات الفموية لفيروس كورونا عددا صغيرا من الأعراض الجلدية المحتملة، بحسب ما نشرت روسيا اليوم.

وإذا كنت تعتقد أن لديك أي أعراض لـ "كوفيد-19" فعليك التفكير في عزل نفسك.

وأضافت الجمعية البريطانية لأطباء الجلد أنه "خلال جائحة كوفيد-19، أصبح من الواضح أنه بالإضافة إلى الأعراض الرئيسية للحمى والسعال المدرجة في قائمة الصحة العامة في إنجلترا ومؤسسات صحية أخرى، يمكن للمصابين بالفيروس أن تظهر عليهم أعراض على الجلد".

وتابعت: "أظهرت التقارير الواردة أولا من الصين ثم من أوروبا أن الجلد يمكن أن يتأثر بفيروس كورونا الجديد فيما يصل إلى 20% من الحالات. وهذا الفيروس يسبب الكثير من ردود الفعل المناعية لذلك ليس من المستغرب أن يكون الجلد متورطا".

وأشارت الجمعية: "قد تشعر بألم في الشفاه ويمكن أن تصبح جافة ومتقشرة عندما تتعافى. وقد يحدث ألم داخل الفم أيضا".

ولكن لمجرد أن لديك شفاها جافة، فهذا لا يعني بالضرورة أنك مصاب بفيروس كورونا، حيث أن الشفاه الجافة أو المتقرحة مشكلة شائعة جدا، خاصة أثناء الطقس البارد.

وإذا كانت لديك شفاه جافة، يمكنك محاولة استخدام مرطب للشفاه إلى جانب تغطية الشفتين بوشاح عندما تكون بالخارج في الطقس البارد.








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