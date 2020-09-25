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المؤتمر نت - توقّع المركز الوطني للأرصاد أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً ومعتدلة الحرارة إجمالاً على المرتفعات الجبلية خلال الـ24 الساعة المقبلة

توقعات الارصاد الجوية خلال 24 ساعة قادمة

المؤتمرنت -
توقعات الارصاد الجوية خلال 24 ساعة قادمة
توقّع المركز الوطني للأرصاد أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً ومعتدلة الحرارة إجمالاً على المرتفعات الجبلية خلال الـ24 الساعة المقبلة.

وأوضح المركز في نشرته الجوية اليوم، أن الأجواء في المرتفعات الجبلية ستكون صحوة إلى غائمة جزئيا ومعتدلة الحرارة اجمالا على المرتفعات الجبلية الداخلية لمحافظات صنعاء وذمار والبيضاء وعمران وصعدة.

فيما ستكون الأجواء على سلسلة المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية المحاذية للسواحل غائمة جزئياً إلى غائمة، والفرصة مهيئة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار المركز إلى أن الأجواء في المناطق الساحلية ستكون صحوة إلى غائمة جزئيا حارة ورطبة على جميع سواحل الجمهورية مع تشكل للسحب الركامية الممطرة على أجزاء من السواحل الجنوبية الغربية والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة جنوبية شرقية على السواحل الجنوبية والشرقية وشمالية غربية على السواحل الغربية.

وذكر أن الأجواء بالمناطق الصحراوية ستكون صحوة بشكل عام وحارة أثناء النهار على المناطق الصحراوية والرياح شمالية شرقية خفيفة أثناء الليل ومعتدلة أثناء النهار.

فيما ستكون الأجواء في أرخبيل سقطرى صحوة إلى غائمة جزئيا مع احتمال هطول أمطار خفيفة على جزيرة سقطرى والجزر الغربية المتاخمة لها مع تراجع في سرعة الرياح الجنوبية الغربية تتراوح سرعتها من 15- 25 عقدة.

ونب المركز الوطني للأرصاد المواطنين في المرتفعات الجبلية المتوقع هطول الأمطار عليها بعدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية حفاظا على سلامتهم.

وحذر الصيادين ومرتادي البحر من ارتفاع الموج واضطراب البحر خاصة منطقة غرب أرخبيل سقطرى.








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