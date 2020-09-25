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المؤتمر نت - يقترب موسم الإنفلونزا مع حلول الشتاء حول العالم، حيث يزيد الخوف من مخاطر المرض خاصة في ظل استمرار جائحة كورونا، ومن المهم أكثر من أي وقت مضى أن تحمي نفسك من الفيروس، بأفضل ما تستطيع

5 طرق للوقاية من كورونا.. تعرف عليها!

المؤتمرنت -
5 طرق للوقاية من كورونا.. تعرف عليها!
يقترب موسم الإنفلونزا مع حلول الشتاء حول العالم، حيث يزيد الخوف من مخاطر المرض خاصة في ظل استمرار جائحة كورونا، ومن المهم أكثر من أي وقت مضى أن تحمي نفسك من الفيروس، بأفضل ما تستطيع.

وكشف خبير التنفس تيم آيفز، عن 5 طرق أقل شهرة لتعزيز الدفاعات:

تنفس بأنفك وليس من فمك

قال آيفز إن أنوفنا هي فلتر طبيعي فعال للغاية، وتقوم بعمل رائع في إبعاد العديد من الفيروسات المحمولة جواً.

وأوضح قائلا: "تقوم أنوفنا بتصفية 98% من البكتيريا ومسببات الحساسية، لذا يوصى بالتنفس من خلال أنوفنا إذا كنت تبحث عن الحماية. برأيي، الحرص على تنفسك من خلال أنفك مقارنة بالتنفس من خلال فمك، هو أكثر فعالية في حمايتك من الفيروسات من ارتداء قناع الوجه" وفقاً لروسيا اليوم.

اغسل أنفك مرات أكثر من يديك

أظهرت دراسة أمريكية حديثة أجريت في جامعة نورث كارولينا، أن فيروسات مثل كورونا، تبدأ غالبا في الأنف. ونتيجة لذلك، فإن غسل أنفك أهم من غسل يديك، بحسب آيفز.

وقال: "الحفاظ على نظافة ممراتك الأنفية طريقة فعالة للمساعدة في حماية نفسك. ويجب أن تكون نظافة الأنف المنتظمة أولوية عملية لجميع أفراد الأسرة".

واختتم حديثه قائلا: "أوصي بتنظيف أنفك مرتين في اليوم، ولكن يمكنك أيضا تنظيف أنفك بشكل وقائي قبل الذهاب في وسائل النقل العام أو في مكان مزدحم. وعلاوة على ذلك، تأكد من عدم تنظيف أنفك بأيد غير مغسولة، غاية الخطورة".

شرب الماء

أوضح آيفز أن الماء يؤدي العديد من الوظائف في الجسم - فهو ينقل العناصر الغذائية وينظم درجة حرارة الجسم ويحافظ على عمل دفاعاتك الطبيعية، بشكل صحيح. وحذر من أنه "إذا لم تحافظ على رطوبتك، فسيصبح جسمك عرضة للخمول والدوار، وستضعف دفاعات جسمك".

وأضاف: "في هذه الحالة الضعيفة، يواجه الجسم وقتا أكثر صعوبة في محاربة الملوثات الضارة التي تدخل الجسم".

الحصول على الكثير من الراحة

قال آيفز: "قلة النوم تضعف جهاز المناعة لديك وتجعلك أكثر عرضة للإصابة بالأمراض. النوم هو آلية الجسم لإصلاح نفسه وتجديد شبابه. تأكد من الحصول على قسط جيد من الراحة أثناء الليل - سيساعدك ذلك على البقاء بصحة جيدة طوال حياتك."

تأكد من ارتداء قناعك بشكل صحيح

أخيرا، قال آيفز إن عليك ارتداء قناع وجه فعال وارتدائه بشكل صحيح. ونصح "لا تلمس أي جزء من قناع الوجه عند ارتدائه، بخلاف "حلقات الأذن".








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