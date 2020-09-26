المؤتمرنت -

تصعيد بالحديدة وقصف سعودي على 4 محافظات

واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، فيما أستشهد مواطن وأصيب 5 آخرين بقصف مدفعي سعودي على مناطق حدودية بصعدة ؛وشن الطيران غارات على 4 محافظات خلال ال24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدرعسكري أن قوى العدوان ارتكبت 222 خرقاً بينها سبع غارات لطيران تجسسي مقاتل في الدريهمي والفازة ؛وتحليق طائرة حربية في أجواء الجاح وست طائرات تجسسية في أجواء التحيتا والجبلية والفازة وشارع الـ 50 ؛بالإضافة الى 33 خرقًا بقصف مدفعي و 180 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.



وأكد المصدر استشهاد مواطن وإصابة 4 آخرين بقصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه بمحافظة صعدة ؛ كما أصيب مواطن جراء تواصل القصف الصاروخي والمدفعي على مديرية شدا الحدودية.



وفي محافظة صعدة أيضاً شن طيران العدوان غارة على مديرية شدا الحدودية ؛و آخرى على مديرية باقم؛ كما شن غارة على أبواب الحديد قبالة عسير.



وذكر المصدر أن الطيران استهدف بثلاث غارات مدينة حرض بمحافظة حجة ؛ وشن



غارة على مديرية صرواح بمحافظة مأرب و ثمان غارات على مديرية رحبة بالمحافظة ذاتها.



ولفت المصدر إلى أن الطيران المعادي شن 11 غارة على منطقتي الخسف والأقشع بمديرية الحزم في محافظة الجوف واستهدف بغارتين مديرية خب والشعف بالمحافظة ذاتها.