السبت, 26-سبتمبر-2020 الساعة: 08:55 م - آخر تحديث: 08:21 م (21: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الذكرى‮ ‬الـ‮ ‬(38)..‭‬‮ ‬التأسيس‮ ‬واستشراف‮ ‬المستقبل‮ ‬
بقلم‮ ‬الشيخ‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬ -
التطبيع الإماراتي البحريني مقدمة للتطبيع السعودي مع العدو الصهيوني
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
شكراً.. هكـذا يكون الوفاء..
بقلم الدكتـور/ عصام حسين العابد
ايقونة مؤتمرية
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
"38" ‬عاماً‮ ‬من‮ ‬لحظة‮ ‬التأسيس‮.. ‬وحاجة‮ ‬المؤتمر‮ ‬لشجاعة‮ ‬التحديث‮ ‬
عبدالملك‮ ‬الفهيدي
المؤتمر‮.. ‬المسيرة‮ ‬والموقف
د. ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮
المؤتمر‮.. ‬تنظيم‮ ‬الشعب‮ ‬الرائد‮ ‬وصمام‮ ‬أمان‮ ‬يمن‮ ‬الحرية‮ ‬والديمقراطية
هشام‮ ‬شرف عبدالله
المؤتمر‮: ‬تفرُّد‮ ‬التجربة‮ ‬وتجاوز‮ ‬التحديات‮ ‬وأمل‮ ‬المستقبل‮ ‬
خالد‮ ‬سعيد‮ ‬الديني‮ ❊‬
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬ضد‮ ‬العدوان‮ ‬والتطبيع‮ ‬
عبدالوهاب‮ ‬يحيى‮ ‬الدرة‮ ❊
المؤتمر‮ ‬في‮ ‬عيد‮ ‬ميلاده‮ ‬الـ38:تَصْغُرُ‮ ‬في‮ ‬عين‮ ‬العظيم‮ ‬العظائم
توفيق‮ ‬الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن امين ابوراس، برقية تهنئة بالعيد الوطني الـ58 للثورة اليمنية 26 سبتمبر، من عضو المجلس السياسي الأعلى، عضو اللجنة العامة الأستاذ أحمد غالب الرهوي، جاء فيها

الرهوي يُهنئ رئيس المؤتمر بالعيد الوطني لثورة 26 سبتمبر

المؤتمرنت -
الرهوي يُهنئ رئيس المؤتمر بالعيد الوطني لثورة 26 سبتمبر
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن امين ابوراس، برقية تهنئة بالعيد الوطني الـ58 للثورة اليمنية 26 سبتمبر، من عضو المجلس السياسي الأعلى، عضو اللجنة العامة الأستاذ أحمد غالب الرهوي، جاء فيها:


الأخ العزيز الشيخ/ صادق بن أمين أبو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام

بمناسبة عيد الثورة اليمنية الثامن والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة، هذه المناسبة الغالية على اليمنيين بصنع فجر جديد بتأسيس اليمن الحديث بعد أن كانت تعيش في عزلة، وبها استطاع اليمنيون إنجاز الكثير في مختلف المجالات وأهمها إعادة تحقيق الوحدة اليمنية كهدف أسمى لثورة السادس والعشرين من سبتمبر وإنهاء نظام التشطير البغيض،

وإننا معكم وبقيادتكم في مقدمة القوى المدافعة عن الوطن ووحدته وسيادته واستقلاله ضد العدوان الغاشم والحصار الظالم الذي يشنه التحالف بقيادة السعودية والإمارات.

وسنظل متمسكين ومدافعين عن الثوابت الوطنية وفي مقدمتها الثورة والجمهورية والوحدة والنهج الديمقراطي إلى جانب كل القوى الوطنية الشريفة في مقاومة العدوان والحصار والدفاع عن وحدة وسيادة واستقلال الوطن والمظلومين في هذا العالم آملين أن يأتي العيد القادم وقد تحقق لشعبنا كل ما يصبو إليه بإذنه تعالى..

تحيا الجمهورية اليمنية

أحمد غالب الرهوي
عضو المجلس السياسي الأعلى
عضو اللجنة العامة للمؤتمر








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: يزرع نباتات القنب لتغذية الدجاج
اقتصاد: القلق من «كورونا» يربك الأسهم العالمية
عربي ودولي: مصر تسجل 112 إصابة جديدة بكورونا
فنون ومنوعات: وفاة الفنان المصري المنتصر بالله
علوم وتقنية: ما تفسير زيادة الإصابات بفيروس كورونا؟
علوم وتقنية: هذا الفيتامين يحمي الجنين من التشوهات الخلقية
عربي ودولي: إيطاليا تتوقع المزيد من موجات كورونا
فنون ومنوعات: عروس تلقي بنفسها من شرفة بعد انتحار عريسها
ثقافة: فائزان بجائزة “هيكل للصحافة العربية”
أخبار: بن حبتور يُهنئ رئيس المؤتمر بعيد الثورة اليمنية 26 سبتمبر
أخبار: لبوزة يهنئ رئيس المؤتمر بالعيد الوطني الـ58 لثورة 26 سبتمبر
أخبار: هنأ ابوراس بعيد 26 سبتمبر.. الأمين العام: سيظل المؤتمر مدافعاً عن الثورة والجمهورية
أخبار: هيئات المؤتمر(البرلمانية والوزارية والشوروية والرقابة) يؤكدون وفاءهم لأهداف 26 سبتمبر
أخبار: فروع المؤتمر بالمحافظات والجامعات يهنئون ابوراس بعيد ثورة 26 سبتمبر
رياضة: كورونا يمنح توتنهام فوزاً في مباراته ضد ليتون
أخبار: قوى العدوان ترفع وتيرة تصعيدها العسكري بالحديدة
أخبار: 5 طرق للوقاية من كورونا.. تعرف عليها!
أخبار: 22 غارة عدوانية على مأرب والجوف
أخبار: توقعات الارصاد الجوية خلال 24 ساعة قادمة
مجتمع مدني: علامة على الشفتين تشير إلى الإصابة بكورونا
رياضة: بايرن ميونخ يتوج بلقب كأس السوبر الأوروبي
اقتصاد: إرتفاع أسعار الذهب إلى أكثر من 1873 دولار
فنون ومنوعات: سرقة فريدة من نوعها في الفاتيكان
عربي ودولي: منظمة: وفيات كورونا قبل اللقاح قد تصل مليونين
عربي ودولي: آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020