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د. ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮
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أخبار
المؤتمر نت - أفاد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، بارتكاب قوى العدوان 183 خرقاً لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية

قوى العدوان ارتكبت 183 خرقاً لوقف النار بالحديدة

المؤتمرنت -
قوى العدوان ارتكبت 183 خرقاً لوقف النار بالحديدة
أفاد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، بارتكاب قوى العدوان 183 خرقاً لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح المصدر أن الخروقات شملت استحداث تحصينات قتالية في الدريهمي والفازة وتحليق طائرة حربية في أجواء الجاح.

وأشار المصدر إلى أن خروقات العدوان تضمنت أيضاً تحليق سبع طائرات حربية في أجواء حيس وكيلو16 ومدينة الحديدة وسبع طائرات تجسسية في أجواء التحيتا والجبلية والفازة، و49 خرقًا في الحديدة بقصف مدفعي و118 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.








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