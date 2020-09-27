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أخبار
المؤتمر نت - صعّدت قوى العدوان خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، فيما استشهد مواطن وأصيب آخر إثر تعرضهم لاعتداء من قبل جيش العدو السعودي وشن الطيران المعادي غارات على محافظة صعدة

تصعيد عسكري جديد بالحديدة وغارات على صعدة

المؤتمرنت -
تصعيد عسكري جديد بالحديدة وغارات على صعدة
صعّدت قوى العدوان خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، فيما استشهد مواطن وأصيب آخر إثر تعرضهم لاعتداء من قبل جيش العدو السعودي وشن الطيران المعادي غارات على محافظة صعدة.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 183 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في الدريهمي والفازة وتحليق طائرة حربية في أجواء الجاح وكذا تحليق سبع طائرات حربية في أجواء حيس وكيلو 16 ومدينة الحديدة بالإضافة إلى تحليق وسبع طائرات تجسسية على أجواء التحيتا والجبلية والفازة.

وأشار المصدر إلى أنه تم رصد 49 خرقًاً بقصف مدفعي و118 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة, فضلاً عن قصف بأكثر من 30 قذيفة مدفعية قريتي الشجن والجربة بأطراف مدينة الدريهمي المحاصرة.

واستهدفت قوى العدوان بالمدفعية مثلث العدين في مديرية حيس, في حين استحدثت جرافة عسكرية لقوى العدوان تحصينات قتالية في الفازة.

وأكد المصدر استشهاد مواطن وإصابة آخر إثر تعرضهم لاعتداء من قبل جيش العدو السعودي قرب الشريط الحدودي مع مديرية منبه, فيما شن طيران العدوان غارتين على منطقتي المليل والعطفين بمديرية كتاف بصعدة.

وأفاد المصدر أن الطيران المعادي استهدف بأربع غارات مجازة الشرقية والربوعة في قطاع عسير.








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