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أخبار
المؤتمر نت - رحب المؤتمر الشعبي العام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين لجنة الأسرى في الوفد الوطني وممثلي حكومة الفار هادي والذي تم بإشراف الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن السيد مارتن غريفيث والقاضي بإطلاق (1081) أسيراً من الطرفين

المؤتمر يرحب باتفاق إطلاق الاسرى ويطالب بسرعة تنفيذه

المؤتمرنت -
المؤتمر يرحب باتفاق إطلاق الاسرى ويطالب بسرعة تنفيذه
رحب المؤتمر الشعبي العام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين لجنة الأسرى في الوفد الوطني وممثلي حكومة الفار هادي والذي تم بإشراف الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن السيد مارتن غريفيث والقاضي بإطلاق (1081) أسيراً من الطرفين.

وأكد المؤتمر الشعبي العام أن هذا الاتفاق يمثل خطوة جيدة في سبيل إنجاح ملف إطلاق الاسرى والمحتجزين وهو ملف إنساني بحت بالدرجة الأولى وقد طال انتظار التوصل إلى اتفاق بشأنه طويلاً، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق سيفرح أكثر من 1000 أسرة.

وعبر المؤتمر عن أمله في أن لا يكون الاتفاق حبراً على ورق كما تم في المرات الماضية، وأن يتم تنفيذه في أسرع وقت ممكن، مطالباً في الوقت نفسه بإطلاق بقية الأسرى تنفيذاً لاتفاق إطلاق الكل مقابل الكل.








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