المؤتمرنت -

تصعيد غير مسبوق بالحديدة.. 196 خرقاً للمرتزقة

صعّدت قوى العدوان خروقاتها وانتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، حيث بلغت 196 خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، ان الخروقات شملت استحداث تحصينات قتالية في الدريهمي وتحليق ١٢ طائرة حربية في اجواء كيلو١٦ ومدينة الحديدة والمنظر والجبلية.



واشار الى ان الخروقات شملت ايضا تحقيق ١١ طائرة تجسسية في اجواء التحيتا والجاح والفازة، إلى جانب ارتكاب قوى العدوان ٤٢ خرقا بقصف مدفعي لعدد ٤٠٦ قذيفة و١٣٠ خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.