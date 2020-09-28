المؤتمرنت -

أكثر من مليون وفاة بفيروس كورونا في العالم

تجاوز عدد الوفيات جراء فيروس كورونا عتبة المليون في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر العام 2019، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس بالاستناد إلى مصادر رسمية حتى الساعة 22,30 ت غ أمس الأحد.



وبلغ إجمالي الوفيات التي تم تسجيلها رسميا 1,000,009 حول العالم من أصل 33,018,877 إصابات. والمنطقة الأكثر تضررا هي أمريكا اللاتينية والكاريبي بعدد وفيات وصل إلى 341,032 من 9,190,683 إصابة.



وحذرت منظمة الصحة العالمية مؤخراً من زيادة كبيرة في عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، إذ تتوقع أن تصل إلى مليون وفاة الأسبوع المقبل.



وقال منسق المساعدات الطارئة في المنظمة مايك رايان -قبل يومين في جنيف- إن "وفاة مليوني شخص بسبب الوباء أمر لا يمكن تصوره، لكنه ليس مستحيلا".



وقال إنه يمكن تجنب حدوث هذه الزيادة الكبيرة من خلال تدابير صارمة في جميع أنحاء العالم، مثل النظافة وارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات التباعد والفحوص ومراعاة التواصل وغيرها.