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المؤتمر نت - عقدت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعا لها برئاسة الأمين العام غازي احمد علي محسن صباح اليوم في العاصمة صنعاء .

الأمانة العامة للمؤتمر تجدد الترحيب باتفاق الاسرى وتشيد بانتصارات الجيش واللجان

المؤتمرنت -
الأمانة العامة للمؤتمر تجدد الترحيب باتفاق الاسرى وتشيد بانتصارات الجيش واللجان
عقدت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعا لها برئاسة الأمين العام غازي احمد علي محسن صباح اليوم في العاصمة صنعاء .

ووقف الاجتماع أمام عدد من القضايا حيث جددت الأمانة العامة تهاني المؤتمر لأبناء الشعب اليمني بمناسبة العيد الثامن والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة ؛مؤكدة على أن المؤتمر سيظل وفيا لقيم ومبادىء الثورة ومكتسباتها .

كما جددت الأمانة العامة التأكيد على ما جاء في ترحيب المؤتمر الشعبي العام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن إطلاق ١٠٨١ أسيرا برعاية أممية معبرة عن أملها في أن يتم إطلاق كافة الأسرى والمحتجزين دون استثناء .

واشادت الأمانة العامة بالانتصارات التي يحققها الجيش واللجان الشعبية في عدد من الجبهات مثمنة التضحيات التي يقدمونها في الدفاع عن الوطن ضدالغزاة والمحتلين الجدد ومرتزقتهم .

وأشارت الأمانة العامة إلى أن المشاريع التأمرية التي تستهدف تمزيق الوحدة اليمنية وتقسيم اليمن إلى كانتونات متناحرة لن يكتب لها النجاح مؤكدة أن المؤتمر الشعبي العام سيظل رافضا لكل المشاريع الصغيرة ومتمسكا بالدفاع عن الوحدة الوطنية التي تعد المنجز الأهم الذي تحقق للشعب اليمني في التاريخ المعاصر .

وجددت الأمانة العامة للمؤتمر موقف المؤتمر الداعي للحوار وتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يحفظ لليمنيين حقوقهم ووحدتهم وسيادتهم واستقلالية قرارهم الوطني .

كما ناقشت الأمانة العامة عددا من القضايا المدرجة على جدول أعمالها واتخذت بشأنها القرارات المناسبة .








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