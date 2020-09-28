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المؤتمر نت - استشهدت طفلة وامرأة وأصيبت ثلاث نساء أخريات بخروقات جديدة لقوى العدوان في محافظة الحديدة ؛فيما شن الطيران 12 غارة على محافظات صعدة ؛صنعاء؛ الجوف؛ مأرب

خروقات قوى العدوان بالحديدة توقع شهيدة وجريحة

المؤتمرنت -
خروقات قوى العدوان بالحديدة توقع شهيدة وجريحة
استشهدت طفلة وامرأة وأصيبت ثلاث نساء أخريات بخروقات جديدة لقوى العدوان في محافظة الحديدة ؛فيما شن الطيران 12 غارة على محافظات صعدة ؛صنعاء ؛الجوف؛ مأرب خلال ال24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 196 خرقاً بينها استحداث تحصينات في الدريهمي؛ وتحليق طائرات حربية وتجسسية في أجواء المدينة وكيلو 16 والمنظر والجبلية والتحيتا والجاح والفازة؛ بالإضافة إلى 42 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 406 قذيفة ؛و 130 بالأعيرة النارية المختلفة.

وأكد المصدر استشهاد طفلة وامرأة و اصابة ثلاث نساء أخريات بقصف مدفعي لقوى العدوان على شارع القدس بمديرية الحوك؛ كما استهدف قصف مدفعي مكثف لقوى العدوان منازل المواطنين بالمديرية ذاتها.

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان قصفت بالمدفعية قرية الشجن ومناطق أخرى في مدينة الدريهمي المحاصرة.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على مديرية كتاف بمحافظة صعدة؛ وغارة على منطقة الوتدة في مديرية خولان الطيال بمحافظة صنعاء.

ولفت المصدر إلى أن الطيران المعادي شن ثلاث غارات على منطقة المهاشمة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف ؛وثلاث غارات أخرى على منطقتي اللبنات والخسف بمديرية الحزم ؛كما استهدف الطيران بأربع غارات مديرية صرواح بمحافظة مأرب.








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