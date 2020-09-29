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المؤتمر نت - استمرت خروقات قوى العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة ؛فيما شن الطيران غارات على عدد من المحافظات

تصعيد عسكري جديد بالحديدة وغارات متواصلة

المؤتمرنت -
تصعيد عسكري جديد بالحديدة وغارات متواصلة
استمرت خروقات قوى العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة ؛فيما شن الطيران غارات على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت263 خرقاً بينها استحداث تحصينات في الجبلية والدريهمي؛ وتحليق طائرات حربية وتجسسية في أجواء كيلو 16 والمدينة والمنظر والتحيتا وحيس والفازة والجبلية.

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان نفذت 56 خرقاً لأكثر من 600 صاروخ وقذيفة و 186 خرقاً بالأعيرة النارية ؛الى جانب استهداف مدينة الدريهمي بتسع قنابل من طائرات تجسسية.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على مديرية باقم بمحافظة صعدة؛ وغارتين على نقيل الوتدة بمديرية خولان الطيال في محافظة صنعاء.

ولفت المصدر إلى أن الطيران شن سبع غارات على مديرية صرواح في محافظة مأرب ؛و ثلاث غارات على مديرية رحبة ؛واستهدف بغارتين مديرية ماهلية بالمحافظة ذاتها.

وأفاد المصدر بأن الطيران المعادي شن غارة على الشبكة في نجران ؛وغارتين على الربوعة في عسير.








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