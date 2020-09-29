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المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين ابوراس، برقية تعزية إلى سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والشعب الكويتي في وفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت السابق

رئيس المؤتمر الشعبي العام يعزي برحيل أمير الكويت

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر الشعبي العام يعزي برحيل أمير الكويت
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين ابوراس، برقية تعزية إلى سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والشعب الكويتي في وفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت السابق، جاء فيها:

الأخ الشيخ/ نواف الأحمد الجابر الصباح - امير دولة الكويت الشقيقة - الاكرم

تحية طيبة وبعد

ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة أمير دولة الكويت الشقيقة الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة زاخرة في خدمة وطنه وأمته، لقد كان الأمير الراحل واحداً من القادة القلائل الذين تركوا بصمات واضحة في التاريخ من خلال ما بذله من جهود في تطوير العمل الدبلوماسي في دولة الكويت الشقيقة وتطوير علاقاتها بمحيطها العربي والدولي.

ولا ننسى في اليمن العلاقات المتميزة التي تربط بين اليمن ودولة الكويت الشقيقة والتي كان للراحل الأمير الشيخ صباح الأحمد دوراً كبيراً في تطويرها من خلال الدعم الذي قدمته دولة الكويت للجمهورية اليمنية في المجال التنموي أو من خلال حرص دولة الكويت على استضافة مشاورات السلام اليمنية في العام 2016م التي سعى أمير الكويت شخصياً إلى إنجاحها بشتى السبل.

إننا في قيادة المؤتمر الشعبي العام لنعزيكم بهذا المصاب الجلل ومن خلالكم إلى كافة اسرة آل الصباح والشعب الكويتي الشقيق سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الأمير الراحل بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يلهمكم جميعاً الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا اليه راجعون

الشيخ صادق بن أمين أبو راس
رئيس المؤتمر الشعبي العام
الجمهورية اليمنية
صنعاء








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