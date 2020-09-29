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المؤتمر نت - بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عمر يحيى الحكمي، بعد حياة حافلة بالعمل الوطني والاجتماعي

أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ عمر الحكمي

المؤتمرنت -
أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ عمر الحكمي
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عمر يحيى الحكمي، بعد حياة حافلة بالعمل الوطني والاجتماعي.

وأعرب الأمين العام عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته لأولاد الفقيد القاضي صدام عمر الحكمي، ومروان، وزكريا، وبقية أفراد الأسرة وآل الحكمي جميعا بهذا المصاب الأليم.

وأشاد أمين عام المؤتمر، في برقيته بمناقب الفقيد وأعماله الجليلة حيث كان من الشخصيات الاجتماعية التي سخرت حياتها لفعل الخير والصلح بين الناس وتكريس التآخي بين ابناء المجتمع في منطقة بني عمارة مديرية الخبت محافظة المحويت.

وابتهل إلى المولى سبحانه وتعالى ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وان يلهم اهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون ".








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