المؤتمرنت -

شهداء وجرحى بقذائف المرتزقة في مديرية الحوك

استشهدت امرأتان وأصيب مواطنان أحدهم طفل إثر قصف مدفعي لمرتزقة العدوان على منطقة الربصة بمديرية الحوك في محافظة الحديدة.



وأوضح مصدر أمني بالمحافظة أن قصفاً مدفعياً للمرتزقة استهدف منازل المواطنين في منطقة الربصة بمديرية الحوك، ما أسفر عن استشهاد امرأتين وإصابة مواطنين أثنين أحدهم طفل.



وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان قصفت بـ25 قذيفة وصاروخي كاتيوشا غرب قرية الشجن وقريتي الجربة والدحفش بأطراف مدينة الدريهمي المحاصرة، واستهدفت بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة المناطق ذاتها.