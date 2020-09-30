الأربعاء, 30-سبتمبر-2020 الساعة: 04:23 م - آخر تحديث: 03:57 م (57: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الذكرى‮ ‬الـ‮ ‬(38)..‭‬‮ ‬التأسيس‮ ‬واستشراف‮ ‬المستقبل‮ ‬
بقلم‮ ‬الشيخ‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬ -
26 سبتمبر.. ثورة على الظلام والتخلف وميلاد فجر النور نحو المستقبل
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف عبدالله
التطبيع الإماراتي البحريني مقدمة للتطبيع السعودي مع العدو الصهيوني
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
شكراً.. هكـذا يكون الوفاء..
بقلم الدكتـور/ عصام حسين العابد
ايقونة مؤتمرية
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
"38" ‬عاماً‮ ‬من‮ ‬لحظة‮ ‬التأسيس‮.. ‬وحاجة‮ ‬المؤتمر‮ ‬لشجاعة‮ ‬التحديث‮ ‬
عبدالملك‮ ‬الفهيدي
المؤتمر‮.. ‬المسيرة‮ ‬والموقف
د. ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮
المؤتمر‮: ‬تفرُّد‮ ‬التجربة‮ ‬وتجاوز‮ ‬التحديات‮ ‬وأمل‮ ‬المستقبل‮ ‬
خالد‮ ‬سعيد‮ ‬الديني‮ ❊‬
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬ضد‮ ‬العدوان‮ ‬والتطبيع‮ ‬
عبدالوهاب‮ ‬يحيى‮ ‬الدرة‮ ❊
أخبار
المؤتمر نت - استشهدت امرأتان وأصيب مواطنان أحدهم طفل إثر قصف مدفعي لمرتزقة العدوان على منطقة الربصة بمديرية الحوك في محافظة الحديدة

شهداء وجرحى بقذائف المرتزقة في مديرية الحوك

المؤتمرنت -
شهداء وجرحى بقذائف المرتزقة في مديرية الحوك
استشهدت امرأتان وأصيب مواطنان أحدهم طفل إثر قصف مدفعي لمرتزقة العدوان على منطقة الربصة بمديرية الحوك في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر أمني بالمحافظة أن قصفاً مدفعياً للمرتزقة استهدف منازل المواطنين في منطقة الربصة بمديرية الحوك، ما أسفر عن استشهاد امرأتين وإصابة مواطنين أثنين أحدهم طفل.

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان قصفت بـ25 قذيفة وصاروخي كاتيوشا غرب قرية الشجن وقريتي الجربة والدحفش بأطراف مدينة الدريهمي المحاصرة، واستهدفت بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة المناطق ذاتها.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: ليفربول يكشف إصابة تياغو بكورونا
فنون ومنوعات: طرق بسيطة تمنع العناكب من دخول منزلك
علوم وتقنية: الفلفل الحار يحمي من السرطان
رياضة: بعد الخسارة الثالثة.. مدير فولهام يعتذر
عربي ودولي: نواف الأحمد الصباح أميراً للكويت
فنون ومنوعات: عادل إمام.. 5 آلاف إعجاب في 7 دقائق
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب مع تراجع الدولار
عربي ودولي: غوتيريش يحذر من احتمال حدوث ركود عالمي
أخبار: 3 شهداء و5 جرحى بنيران سعودية في صعدة
أخبار: الصحة العالمية: الوقت لم يفت لمحاربة كورونا
عربي ودولي: وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح
عربي ودولي: وفيات كورونا تتعدى حاجز المليون في العالم
ثقافة: وزارة الثقافة تنظم حفل تأبين مهند السياني
علوم وتقنية: طعام يجنب المشاكل الصحية ويطيل العمر
مجتمع مدني: دراسة تكشف عن الوفيات من "أطفال كورونا"
أخبار: تصعيد عسكري جديد بالحديدة وغارات متواصلة
عربي ودولي: "أوتشا": الاحتلال هدم 506 مباني منذ بداية العام
عربي ودولي: الصين تسجل 21 إصابة جديدة بكورونا
عربي ودولي: 6 ملايين إصابة بفيروس كورونا في الهند
أخبار: الأمانة العامة للمؤتمر تجدد الترحيب باتفاق الاسرى وتشيد بانتصارات الجيش واللجان
فنون ومنوعات: ليلى علوي بالأبيض بين الصخور
اقتصاد: الروبل الروسي يهوي مقابل الدولار
عربي ودولي: إصابات غير مسبوقة بكورونا في الأردن
أخبار: مجلس النواب يبارك إتفاق تبادل الأسرى
فنون ومنوعات: طائر يعود لمسقط رأسه بعد غياب 24 عاماً
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020