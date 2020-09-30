الأربعاء, 30-سبتمبر-2020 الساعة: 05:54 م - آخر تحديث: 05:44 م (44: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الذكرى‮ ‬الـ‮ ‬(38)..‭‬‮ ‬التأسيس‮ ‬واستشراف‮ ‬المستقبل‮ ‬
بقلم‮ ‬الشيخ‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬ -
26 سبتمبر.. ثورة على الظلام والتخلف وميلاد فجر النور نحو المستقبل
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف عبدالله
التطبيع الإماراتي البحريني مقدمة للتطبيع السعودي مع العدو الصهيوني
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
شكراً.. هكـذا يكون الوفاء..
بقلم الدكتـور/ عصام حسين العابد
ايقونة مؤتمرية
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
"38" ‬عاماً‮ ‬من‮ ‬لحظة‮ ‬التأسيس‮.. ‬وحاجة‮ ‬المؤتمر‮ ‬لشجاعة‮ ‬التحديث‮ ‬
عبدالملك‮ ‬الفهيدي
المؤتمر‮.. ‬المسيرة‮ ‬والموقف
د. ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮
المؤتمر‮: ‬تفرُّد‮ ‬التجربة‮ ‬وتجاوز‮ ‬التحديات‮ ‬وأمل‮ ‬المستقبل‮ ‬
خالد‮ ‬سعيد‮ ‬الديني‮ ❊‬
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬ضد‮ ‬العدوان‮ ‬والتطبيع‮ ‬
عبدالوهاب‮ ‬يحيى‮ ‬الدرة‮ ❊
أخبار
المؤتمر نت - بن حبتور يؤكد على أهمية حماية وصون أراضي الدولة

بن حبتور يؤكد على أهمية حماية وصون أراضي الدولة

المؤتمرنت -
بن حبتور يؤكد على أهمية حماية وصون أراضي الدولة
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور أن حماية وصون أراضي الدولة مسؤولية تشاركية بين هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وكافة الجهات ذات العلاقة في السلطتين المركزية والمحلية.

وشدد رئيس الوزراء أثناء لقائه اليوم رئيس الهيئة العامة للأراضي القاضي عبدالعزيز العنسي، على أهمية التطبيق الصارم للقوانين التي سنّها المشرع لحماية أراضي الدولة والحفاظ عليها من ضعفاء النفوس وضبطهم ومحاكمتهم.

وكان القاضي العنسي قد قدم عرضاً لرئيس الوزراء عن نشاط الهيئة للفترة المنصرمة من العام الجاري وبرامجها التنفيذية للحفاظ على أراضي الدولة وكذا ملامح خطتها للعام المقبل التي تستهدف الحفاظ على المكتسبات المحققة ومواصلة الجهود للتصدي لأراضي الدولة وتوثيقها وفقا للنظام والقانون.

ولفت إلى أنه وفي إطار جهود تعزيز الأداء الوظيفي والشفافية تم التوقيع على اللائحة المالية للهيئة مع وضع الآلية المناسبة للرقابة والمتابعة المستمرة لسير العمل ومستوى الأداء اليومي والسنوي.*سبأنت








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: عملية عسكرية لملاحقة داعش بمحافظة عراقية
رياضة: ليفربول يكشف إصابة تياغو بكورونا
فنون ومنوعات: طرق بسيطة تمنع العناكب من دخول منزلك
علوم وتقنية: الفلفل الحار يحمي من السرطان
رياضة: بعد الخسارة الثالثة.. مدير فولهام يعتذر
أخبار: 133 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة
عربي ودولي: نواف الأحمد الصباح أميراً للكويت
فنون ومنوعات: عادل إمام.. 5 آلاف إعجاب في 7 دقائق
أخبار: رئيس المؤتمر الشعبي العام يعزي برحيل أمير الكويت
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب مع تراجع الدولار
عربي ودولي: غوتيريش يحذر من احتمال حدوث ركود عالمي
أخبار: 3 شهداء و5 جرحى بنيران سعودية في صعدة
أخبار: الصحة العالمية: الوقت لم يفت لمحاربة كورونا
عربي ودولي: وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح
عربي ودولي: وفيات كورونا تتعدى حاجز المليون في العالم
ثقافة: وزارة الثقافة تنظم حفل تأبين مهند السياني
علوم وتقنية: طعام يجنب المشاكل الصحية ويطيل العمر
مجتمع مدني: دراسة تكشف عن الوفيات من "أطفال كورونا"
أخبار: تصعيد عسكري جديد بالحديدة وغارات متواصلة
عربي ودولي: "أوتشا": الاحتلال هدم 506 مباني منذ بداية العام
عربي ودولي: الصين تسجل 21 إصابة جديدة بكورونا
عربي ودولي: 6 ملايين إصابة بفيروس كورونا في الهند
أخبار: الأمانة العامة للمؤتمر تجدد الترحيب باتفاق الاسرى وتشيد بانتصارات الجيش واللجان
فنون ومنوعات: ليلى علوي بالأبيض بين الصخور
اقتصاد: الروبل الروسي يهوي مقابل الدولار
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020