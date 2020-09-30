المؤتمرنت -

4086 انتهاكاً ارتكبها المرتزقة بالحديدة خلال سبتمبر

أكدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، رصد وتوثيق 4086 انتهاكاً للهدنة الأممية ارتكبها المرتزقة خلال سبتمبر الجاري بمدينة الحديدة وريفها.



وأوضحت غرفة العمليات في إحصائية لها، أن خروقات قوى العدوان شملت ثلاثة زحوفات على الدريهمي وحيس واستحداث ٣٧ تحصين قتالي.



وأشارت إلى أن الخروقات تضمنت أيضاَ تحليق ١٢٨ طائرة حربية و٢٣٩ طائرة تجسسية في أجواء مختلف مديريات وجبهات الحديدة و٧٣ غارة لطيران تجسسي مقاتل و٨٣٠ خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لـ٨٦٣١ صاروخ وقذيفة و٢٨١٨ خرق بالأعيرة النارية المختلفة.