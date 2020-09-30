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أخبار
المؤتمر نت - استشهد واصيب 4 مواطنين اليوم بقصف مدفعي للمرتزقة ونيران حرس الحدود السعودي في محافظتي تعز وصعدة

شهداء وجرحى في تعز وصعدة وغارات على عمران

المؤتمرنت -
شهداء وجرحى في تعز وصعدة وغارات على عمران
استشهد واصيب 4 مواطنين اليوم بقصف مدفعي للمرتزقة ونيران حرس الحدود السعودي في محافظتي تعز وصعدة.

وأفاد مصدر أمني بأن قصفاً مدفعياً للمرتزقة استهدف منازل المواطنين بمنطقة قريض في عزلة الوافي بمديرية جبل حبشي بتعز، ما أسفر عن استشهاد مواطنين اثنين وإصابة مواطن آخر، وإلحاق أضرار في ممتلكات المواطنين.

وأشار المصدر إلى ان قوات حرس الحدود السعودي استهدفت قرى آهلة بالسكان في مديرية شدا بصعدة، ما أدى إلى إصابة مواطن بجراح بالغة.

ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة على مديرية الظاهر بصعدة و6 غارات على مديرية حرف سفيان في محافظة عمران.








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