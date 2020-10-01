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أخبار
المؤتمر نت - استشهد 4 مواطنين بينهم امرأتين وأصيب أربعة آخرين أحدهم طفل بنيران قوى العدوان في محافظتي الحديدة وتعز؛ فيما شن الطيران 18 غارة على محافظات صعدة، عمران ومأرب

العدوان ومرتزقته يواصلون جرائمهم بحق المدنيين

المؤتمرنت -
العدوان ومرتزقته يواصلون جرائمهم بحق المدنيين
استشهد 4 مواطنين بينهم امرأتين وأصيب 4 آخرين أحدهم طفل بنيران قوى العدوان في محافظتي الحديدة وتعز؛ فيما شن الطيران 18 غارة على محافظات صعدة، عمران ومأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت أربعة آلاف و86 خرقاً في جبهات الحديدة خلال سبتمبر الماضي، منها ثلاثة زحوفات على مدينة الدريهمي وحيس وتحليق 128 طائرة حربية و239 طائرة تجسسية و73 غارة للطيران التجسسي على مختلف المديريات.

وأشار المصدر إلى أن من بين الخروقات استحداث 37 تحصين قتالي و830 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لـ8631 صاروخ وقذيفة و2818 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

ولفت المصدر إلى استشهاد امرأتين وإصابة اثنين أحدهم طفل بقصف مدفعي لقوى العدوان على منازل المواطنين في منطقة الربصة بمديرية الحوك، فيما تعرضت مدينة الدريهمي وقرى الشجن والمنقم لقصف مكثف بالمدفعية والأسلحة الرشاشة.

وقصفت قوى العدوان بـ25 قذيفة وصاروخي كاتيوشا غرب قرية الشجن وقريتي الجربة والدحفش بأطراف مدينة الدريهمي، واستهدفت بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة المناطق ذاتها.

وأفاد المصدر أن مواطناً أصيب بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة، في حين شن الطيران المعادي غارة على مديرية الظاهر.

وفي محافظة تعز أشار المصدر إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة ثالث وتضرر ممتلكات المواطنين إثر سقوط قذائف لمرتزقة العدوان على منطقة قريض بعزلة الوافي بمديرية جبل حبشي.

وذكر المصدر أن الطيران المعادي شن 11 غارة على محافظة مأرب .. مبيناً أن الطيران استهدف بأربع غارات مديرية صرواح وثلاثة غارات مديريتي رحبة والعبدية، كما شن أربع غارات مديريتي مدغل ومجزر.

وفي محافظة عمران شن طيران العدوان السعودي الأمريكي ست غارات على مديرية حرف سفيان.








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