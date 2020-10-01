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أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ أحمد الأسلمي

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ أحمد علي الأسلمي، الذي انتقل إلى جوار ربه عن عمر ناهز الـ100 عام قضى جله في العمل النضالي وخدمة وطنه ومجتمعه.



وأشار الأمين العام في برقيته إلى المواقف الوطنية للفقيد وسجله المشرف الزاخر بالعطاء علاوة على أدواره الاجتماعية المشهودة وسعيه لإصلاح ذات البين والمساهمة في تكريس السلم الاجتماعي في منطقته.



وأعرب أمين عام المؤتمر عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية للشيخ صالح احمد علي الأسلمي وإخوانه محمد وبكيل، وكافة آل الأسلمي في مخلاف ثوبان الدائرة 201 مديرية الحدا محافظة ذمار بهذا المصاب الأليم.. سائلا المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جنانه وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون "