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أخبار
المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة بوفاة عضو اللجنة الدائمة الشيخ علي علي شعفل رئيس فرع المؤتمر بمديرية أرحب محافظة صنعاء، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء الوطني والتنظيمي

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة القيادي علي علي شعفل

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة القيادي علي علي شعفل
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة بوفاة عضو اللجنة الدائمة الشيخ علي علي شعفل رئيس فرع المؤتمر بمديرية أرحب محافظة صنعاء، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء الوطني والتنظيمي.

وأعرب رئيس المؤتمر الشعبي العام عبر البرقية عن تعازيه وعظيم مواساته للشيخ محمد على على شعفل وإخوانه وكافة آل شعفل وجميع أبناء مديرية ارحب محافظة صنعاء، بهذا المصاب الذي عم ألمه الجميع.

وأشاد ابوراس، بمناقب الفقيد ودوره الوطني والتنظيمي، حيث كان أحد الشخصيات الاجتماعية الذين لم يدّخروا جهداً من أجل الدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة، كما كان عضواً نشطاً وفاعلاً في المؤتمر الشعبي العام، وساهم في تطوير الجانب التنظيمي، وكذا نشاطه الخيري تجاه الآخرين وسعيه لنشر الخير في أوساط المجتمع.

وأكد أن المؤتمر خسر برحيل الشيخ علي علي شعفل واحداً من أبرز قياداته الكفوءة والمخلصة التي خدمت المؤتمر والوطن.. سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون "








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