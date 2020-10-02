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أخبار
المؤتمر نت - استشهد طفل وأصيب 6 مواطنين بينهم امرأتين وطفل بنيران قوى العدوان في محافظات الحديدة وصعدة ومأرب؛ فيما شن الطيران 14 غارة على محافظات صنعاء ومأرب والجوف

العدوان يواصل ارتكاب جرائم الابادة الجماعية

المؤتمرنت -
العدوان يواصل ارتكاب جرائم الابادة الجماعية
استشهد طفل وأصيب 6 مواطنين بينهم امرأتين وطفل بنيران قوى العدوان في محافظات الحديدة وصعدة ومأرب؛ فيما شن الطيران 14 غارة على محافظات صنعاء ومأرب والجوف ونجران وعسير خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 106 خروقات في الحديدة خلال الـ 24 الساعة الماضية، بينها إحراق ستة منازل في الدريهمي و39 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و67 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان قصفت بأكثر من 200 قذيفة مدفعية واستهدفت بصورة مكثفة بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة منازل وممتلكات المواطنين بمدينة الدريهمي، بالتزامن مع عملية تسلل شرق المدينة.

ولفت المصدر إلى أن قوى العدوان استهدفت بالكاتيوشا والمدفعية ومختلف الأعيرة الثقيلة والمتوسطة قرى متفرقة في أطراف مدينة الدريهمي، كما استهدفت مدينة الدريهمي والقرى المحيطة بها بمختلف الأسلحة المدفعية وبالعيارات الرشاشة.

وأحرقت قوى العدوان 6 منازل في مدينة الدريهمي بقصف مدفعي وتمشيط مكثف، في حين أصيب مواطن بنيران قوى العدوان في عزلة المغرس بمديرية التحيتا، كما أصيبت امرأة بشظايا قذيفة هاون أطلقها مرتزقة العدوان في منطقة الحائط في حيس.

وفي محافظة صعدة ذكر المصدر أن مواطنين اثنين أصيبا واحتراق سيارتهما بما تحمله من مواد إغاثية، إثر قصف سعودي على مديرية شدا الحدودية.

وبين المصدر أن طيران العدوان السعودي شن غارة على مديرية همدان بمحافظة صنعاء، كما استهدف بأربع غارات مديرية ماهلية وغارتين مديريتي العبدية ومجزر بمأرب.

ووفقاً للمصدر العسكري، استشهد طفل وأصيبت امرأة وطفليها بجروح نتيجة انفجار قنبلة من مخلفات العدوان في وادي حباب بمديرية صرواح.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على منطقة المهاشمة بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، كما شن ثلاث غارات على الصوح في نجران وغارة على مجازة الشرقية في قطاع عسير.








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