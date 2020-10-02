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المؤتمر نت - تسبب فيروس كورونا المستجد حتى الآن في وفاة ما يربو على مليون شخص حول العالم وأصاب أكثر من 33 مليونا، من بين هؤلاء شخصيات بارزة في عالم السياسة والفن

أبرز الشخصيات العالمية التي أصيبت بكورونا

المؤتمرنت -
أبرز الشخصيات العالمية التي أصيبت بكورونا
تسبب فيروس كورونا المستجد حتى الآن في وفاة ما يربو على مليون شخص حول العالم وأصاب أكثر من 33 مليونا، من بين هؤلاء شخصيات بارزة في عالم السياسة والفن.

وفيما يلي أبرز الشخصيات التي أصيبت بفيروس كورونا الجديد، المسبب لوباء كوفيد-19 وفقا للترتيب الزمني للإصابة:

- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تويتر، اليوم الجمعة إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا بفيروس كورونا. وذكر ترامب في تغريدة في وقت متأخر الليلة الماضية "سنبدأ عملية الحجر الصحي والتعافي على الفور. سنتجاوز ذلك معا".

- جاءت نتائج إصابة ترامب وميلانيا بعد أنباء تفيد بإصابة مستشارته البارزة والمساعدة الموثوق بها هوب هيكس بكوفيد-19 أمس الخميس، وفقاً لرويترز.

- مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين كان في 27 يوليو أرفع مسؤول في الدائرة المقربة لترامب تثبت إصابته بالمرض.

- الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، البالغ من العمر 65 عاما، قال في السابع من يوليو إنه أصيب بكورونا بعد أشهر من تهوينه من خطورة الجائحة.

- رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، البالغ من العمر 55 عاما، دخل إلى المستشفى في الخامس من أبريل بعد أن عانى من أعراض الحمى والسعال لأكثر من 10 أيام وقضى أسبوعا في المستشفى شمل 3 ليال في العناية المركزة.

- ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز (71 عاما) ثبتت إصابته بالمرض وأعلن مقر إقامته ذلك في 25 مارس، والتزم وريث العرش البريطاني بعزل ذاتي في مقر إقامته في اسكتلندا لسبعة أيام لكن لم تظهر عليه سوى أعراض خفيفة.

- قال مكتب الأمير ألبرت أمير موناكو، البالغ من العمر 62 عاما، في بيان إن الفحوص أثبتت إصابة الأمير بفيروس كورونا في 19 مارس لكن صحته لم تكن في خطر.

- صوفي ترودو (45 عاما) زوجة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ثبتت إصابتها بالمرض في 12 مارس وعزلت الأسرة بأكملها نفسها لأسبوعين.

فنانون وفنانات

- ثبتت إصابة الممثل البريطاني روبرت باتينسون بكوفيد-19 في الثالث من سبتمبر وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام مما تسبب في وقف إنتاج فيلم "الوطواط" (ذا باتمان).

- قال نجم أفلام الحركة دواين جونسون، الملقب بالصخرة "ذا روك"، في رسالة مصورة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي في الثاني من سبتمبر أيلول إنه أصيب بالمرض هو وزوجته وطفليهما لكنهم تعافوا جميعا.

- الممثل الإسباني الشهير أنطونيو بانديراس الذي أدى دور البطولة في فيلم "ماسك أوف زورو" أو "قناع زورو" وعشرات الأفلام الأخرى أعلن في العاشر من أغسطس، الذي وافق عيد ميلاده الستين، أنه مصاب بالمرض ويخضع لحجر صحي.

- الممثل الأميركي براين كرانستون قال إنه أصيب بالمرض وتماثل للشفاء عبر مقطع للفيديو نشره على إنستغرام يوم 30 يوليو وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام.

- الممثل الهندي الشهير أميتاب باتشان ونجله الممثل أبهيشيك قالا في 11 يوليو إنهما أصيبا بالمرض.

- الممثل توني شلهوب (66 عاما) الذي قام بدور البطولة في مسلسلات شهيرة مثل "مونك" و"ذا مارفليس ميسيز مايزل" كشف في مايو أنه تعافى هو وزوجته من كورونا.

- المغنية الأميركية بينك (40 عاما) قالت في الخامس من أبريل إن الفحوص أثبتت إصابتها بكوفيد-19 قبل أسبوعين وإنها تعافت وتبرعت بمليار دولار لجهود التخفيف عن المتضررين من الجائحة.

- مغني الأوبرا الإيطالي الشهير آندريا بوتشيلي (61 عاما) قال إنه شعر بأنه "يعيش في كابوس" خلال معركته للتعافي من كورونا في مارس.

- توم هانكس الممثل الحاصل على أوسكار وزوجته الممثلة ريتا ويلسون ثبتت إصابتهما في مارس عندما كانا في أستراليا لدى عمل هانكس في أحد الأفلام.

- منتج الأفلام السابق هارفي واينستين (68 عاما) الذي يقضي عقوبة بالسجن بسبب الإدانة بالاعتداء الجنسي والاغتصاب أصيب بكورونا في مارس وفقا لما ذكره رئيس نقابة العاملين في السجون.

- مغني الأوبرا الإسباني بلاسيدو دومينغو (79 عاما) قال في 22 مارس إنه أصيب بالمرض ودخل في عزل ذاتي هو وأسرته.








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