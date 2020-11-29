المؤتمرنت -

قصف معسكر تداوين في مأرب بصاروخ باليستي

استهدفت القوة الصاروخية، غرفة العمليات المشتركة في معسكر تداوين بمحافظة مأرب بصاروخ باليستي نوع بدرp.



وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، أن القوة الصاروخية استهدفت مساء أمس، غرفة العمليات المشتركة في معسكر تداوين بصاروخ باليستي نوع بدر p وكانت الإصابة دقيقة.



وأشار إلى أن عملية الاستهداف أسفرت عن مصرع وجرح 15 من قادة وجنود العدو السعودي منهم ثمانية قتلى بينهم قادة وجرح سبعة آخرين.. لافتا إلى أن سيارات الإسعاف هرعت وسط حالة رعب وإرباك كبيرين في صفوف الأعداء.



وقال العميد سريع" تؤكد القوات المسلحة أنها مستمرة في عملياتها طالما استمر العدوان والحصار وأن كل تحركات الأعداء مرصودة وستطالها قواتنا أينما كانت وحيثما وجدت بقوة الله وعونه ولا عدوان إلا على الظالمين".