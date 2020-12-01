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قيادات المؤتمر تهنئ أبو راس بعيد الاستقلال الـ30 من نوفمبر

رفعت قيادات فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات والجامعات برقيات التهاني الى الشيخ صادق بن امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام، بمناسبة العيد الـ53 للاستقلال المجيد 30 نوفمبر.



وهنأت قيادات فروع المؤتمر الشعبي العام بعموم المحافظات والجامعات، باسمائها ونيابة عن كافة قيادات وأعضاء وقواعد وأنصار المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات، رئيس المؤتمر الشعبي العام، ونوابه، وكافة قيادات المؤتمر، وأبناء الشعب اليمني العظيم، بهذه المناسبة الوطنية الهامة في مسار التاريخ النضالي المشرف لليمن وأبنائه الأحرار.



وأكدت البرقيات أن ذكرى الثلاثين من نوفمبر سيظل تعبيراً صادقاً وعنواناً للشموخ والعزة، وانتصار للإرادة اليمنية للتخلص من المحتل الغاصب لخيرات الارض والانسان، مؤكدين أنها واحدة من أعظم الدروس الذي تتجسد فيها الإرادة والكبرياء في سجل الثورات التحررية التي عرفها التاريخ الحديث لنيل الحرية والاستقلال.



وأشارت البرقيات الى التضحيات الجسيمة التي قدمها اليمنيون على مر التاريخ والذين سطروا ملحمة الحرية والنضال ضد الغزاة الغاصبين، حيث توِجت نضالاتهم وانتصاراتهم بجلاء آخر جندي بريطاني في 30 نوفمبر 1967م.



متمنيين للشيخ صادق أمين ابوراس، بهذه المناسبة الوطنية الغالية دوام الصحة والعافية وأن تعود على بلادنا وقد تحقق الانتصار العظيم والأمن والاستقرار في ربوع اليمن الواحد والموحد، الخلود لشهداء اليمن والشفاء العاجل للجرحى والنصر لليمن.