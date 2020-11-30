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المؤتمر نت - بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي احمد علي محسن، برقية تهنئة الى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابوراس، ونوابه وجميع قيادات المؤتمر، وإلى كافة أبناء الشعب اليمني، بمناسبة حلول العيد الـ53 للاستقلال الوطني الـ30 من نوفمبر المجيد

الأمين العام يهنئ رئيس وقيادات المؤتمر بذكرى الاستقلال الوطني

المؤتمرنت -
الأمين العام يهنئ رئيس وقيادات المؤتمر بذكرى الاستقلال الوطني
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي احمد علي محسن، برقية تهنئة الى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابوراس، ونوابه وجميع قيادات المؤتمر، وإلى كافة أبناء الشعب اليمني، بمناسبة حلول العيد الـ53 للاستقلال الوطني الـ30 من نوفمبر المجيد.. فيما يلي نصها:

الأخ الشيخ/ صادق بن امين ابو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - المحترم

تحية طيبة وبعد

يطيب لي أن أرفع اليكم باسمي ونيابة عن كافة أعضاء الأمانة العامة وقيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام وأنصاره وحلفائه، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول الذكرى الـ53 للاستقلال الوطني المجيد 30 نوفمبر، ومن خلالكم إلى كافة الشعب اليمني العظيم بهذه المناسبة العظيمة والخالدة في أفئدة ووجدان أبناء الشعب اليمني.

اننا في هذا العيد المجيد.. العيد الـ53 للإستقلال وجلاء الإستعمار وعملائه، نؤكد ثقتنا الكبيرة في قدرة شعبنا العظيم على إلحاق الهزيمة بقوى العدوان وعملائهم ومرتزقتهم المحليين بإرادته الفولاذية، متلما ألحق الهزيمة بالعدوان السعودي على ثورة السادس والعشرين من سبتمبر العظيمة وعلى النظام الجمهوري الخالد في الستينات، بعد كفاح مُعمّد بالدماء والتضحيات الجسيمة من أجل أن تنتصر الإرادة الوطنية لشعبنا المكافح، ومن أجل أن ترتفع رايات أعيادنا الوطنية خفَّاقة فوق رؤوسنا..وهانحن اليوم نقاوم ذات العدوان الذي يستهدف شعبنا ووطننا وسيادتها واستقلالها.

مرة اخرى نهنئكم بهذه المناسبة الوطنية الغالية ومن خلالكم الى نواب رئيس المؤتمر الشعبي العام وأعضاء اللجنة العامة واللجنة الدائمة وكافة قيادات وقواعد المؤتمر، سائلين الله العلى القدير ان يمن عليكم بموفور الصحة ويوفقكم لخدمة الوطن والمؤتمر الشعبي العام.

كل عام وأنتم وشعبنا اليمني بخير،،


أخوكم/
غازي احمد على محسن
الامين العام للمؤتمر الشعبي العام








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