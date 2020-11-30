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المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل الشيخ عبدالله بن حسين وهبان عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء في خدمة وطنه ومجتمعه

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل عبدالله حسين وهبان

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل عبدالله حسين وهبان
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل الشيخ عبدالله بن حسين وهبان عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء في خدمة وطنه ومجتمعه.

وأشار إلى المواقف الوطنية للفقيد وسجله المشرف الزاخر بالعطاء علاوة على أدواره الاجتماعية المشهودة وسعيه لإصلاح ذات البين والمساهمة في تكريس السلم الاجتماعي في منطقته، بالإضافة إلى كونه قيادياً مؤتمرياً نشطاً وملتزماً تنظيمياً برؤى وتوجهات المؤتمر الشعبي العام.

وعبر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً وباسم قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية للشيخ صادق عبدالله حسين وهبان، والشيخ سمير عبدالله وهبان، والشيخ هاشم عبدالله حسين وهبان، والشيخ هشام عبدالله وهبان، وكافة آل وهبان بمحافظة حجة بهذا المصاب الأليم .. سائلا المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جنانه وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

“إنا لله وإنا إليه راجعون “.








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