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أمين عام المؤتمر يواسي آل الفريدي

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة شيخ علي الفريدي نائب رئيس القطاع الطلابي بفرع جامعة عدن عضو اللجنة الدائمة، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى العقيد حسين علي الفريدي، والى عبدالله علي الفريدي، وكافة ال الفريدي بمديرية مودية محافظة ابين، عبّرأمين عام المؤتمر، باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر، عن تعازيه في هذا المصاب الجلل .. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن يعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.



” إنا لله وإنا إليه راجعون “.

