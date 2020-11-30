المؤتمرنت -

قاسم العفيفي يهنئ ابو راس بـ30 نوفمبر

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين ابو راس، برقية تهنئة بمناسبة العيد الوطني الـ53 للإستقلال في جنوب الوطن 30 نوفمبر، من الشيخ قاسم عبدالرحمن العفيفي، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية بمحافظة لحج، ينشر (المؤتمرنت) فيما يلي نصها:





الاخ الشيخ / صادق بن امين ابو راس ... رئيس المؤتمرالشعبي العام ،،

حفظكم الله ورعاكم ....وبعد

يسرنا ان نرفع اليكم اسمى ايات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول الذكرى ال ٥٣ لعيد الاستقلال الوطني ال ٣٠ من نوفمبرالمجيد، ذكرى رحيل اخر قوات الاستعمارالبريطاني من عدن في ١٩٦٧ م.



وليعتبر الغزاة الجدد وكل من يحاول من اعوانهم اعادة الوطن الى قبضة الاستعمار ان مصيره سيكون مثل من سبقه من غزاة ومستعمرين وعملاء،

لان ارضنا كانت وستظل مقبرة الغزاة، وسيظل شعبنا وكما هو معروف عنه منذ اقدم العصور بانه شعب الاباء والشجاعة، شعب مجاهد لايستكين ابدا للظلم والاستبداد، شعب ثائر يعشق الحرية والسلام ويناهض بقوة كل اشكال الاستعماروالظلم والاستبداد.



انه شعب الايمان والحكمة، ارضه شهدت اولى الحضارات البشرية والانسانية ومهد العرب الاول وارض المدد للاسلام والمسلمين، شعب احبهم وشهد لهم رسول الله محمد خاتم الانبياء والمرسلين عليه وعلى اله وصحبه افضل الصلاة والسلام وكانو خيرة انصاره الميامين، فيكفينا شرفا وفخرا حب وشهادة سيد الاولين والاخرين...



الاخ / رئيس المؤتمر

اننا اذ نهنئكم ونهنئ انفسنا وكل ابناء شعبنا بهذه المناسبة الوطنية الخالدة، فاننا نشد على ايديكم باننا اوفياء لكل مبادئ واهداف الثورة اليمنية الخالدة، ومنجزاتهما الكبيرة وفي مقدمة ذلك الوحدة، وسوف نظل جنود اوفياء الى جانب تنظيمنا وكل القوى الخيّرة، من ابناء شعبنا وحراسا امناء لصون تلك الانجازات والدفاع عن امن واستقرار وسيادة اليمن، وفي مقدمة الصفوف المناهضة للعدوان الاجنبي،



المجد والخلود لشهداء تنظيمنا ولكل شهداءالوطن الاحرار،

وعاش تنظيمنا ووطنا شامخا ومنتصرا،

ودمتم ودام الوطن بالف خير،،

ولكم خالص تحياتي



اخوكم الشيخ / قاسم عبدالرحمن العفيفي

عضو اللجنة الدئمة الرئيسية، وكيل محافظة لحج السابق

