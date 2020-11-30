الثلاثاء, 01-ديسمبر-2020 الساعة: 09:57 م - آخر تحديث: 09:27 م (27: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
رئيس المؤتمر ومواجهة حملات التضليل بالأخلاق والانشغال بقضايا أهم
المؤتمرنت - المحرر السياسي
أمين عام المؤتمر يكتب: الثلاثون‮ ‬من‮ ‬نوفمبر‮ ‬أمل‮ ‬لن‮ ‬ينطفئ‮ ‬
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي‮ محسن
معهد الميثاق.. وآفاق نشاطه المستقبلي
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
عدن وظاهرة ازدياد أعداد الحمير
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عن القزم معمر الارياني وامثاله !!
محمد الضياني
فلسطين ‬في‮ ‬فكر‮ ‬المؤتمر‮ ‬وضمير‮ ‬أبوراس‮
توفيق الشرعبي
الثورة‮.. ‬تكبيرة‮ ‬الصبح‮ ‬
راسل‮ ‬القرشي
سبتمبر‮ ‬الثورة‮.. ‬العنفوان‮ ‬الذي‮ ‬لن‮ ‬يموت‮ ‬
فاطمة‮ ‬الخطري
26 سبتمبر.. ثورة على الظلام والتخلف وميلاد فجر النور نحو المستقبل
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف عبدالله
شكراً.. هكـذا يكون الوفاء..
بقلم الدكتـور/ عصام حسين العابد
المؤتمر‮.. ‬المسيرة‮ ‬والموقف
د. ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮
المؤتمر‮: ‬تفرُّد‮ ‬التجربة‮ ‬وتجاوز‮ ‬التحديات‮ ‬وأمل‮ ‬المستقبل‮ ‬
خالد‮ ‬سعيد‮ ‬الديني‮ ❊‬
أخبار
المؤتمر نت - تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين ابو راس، برقية تهنئة بمناسبة العيد الوطني الـ53 للإستقلال في جنوب الوطن 30 نوفمبر،

قاسم العفيفي يهنئ ابو راس بـ30 نوفمبر

المؤتمرنت -
قاسم العفيفي يهنئ ابو راس بـ30 نوفمبر
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين ابو راس، برقية تهنئة بمناسبة العيد الوطني الـ53 للإستقلال في جنوب الوطن 30 نوفمبر، من الشيخ قاسم عبدالرحمن العفيفي، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية بمحافظة لحج، ينشر (المؤتمرنت) فيما يلي نصها:


الاخ الشيخ / صادق بن امين ابو راس ... رئيس المؤتمرالشعبي العام ،،
حفظكم الله ورعاكم ....وبعد
يسرنا ان نرفع اليكم اسمى ايات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول الذكرى ال ٥٣ لعيد الاستقلال الوطني ال ٣٠ من نوفمبرالمجيد، ذكرى رحيل اخر قوات الاستعمارالبريطاني من عدن في ١٩٦٧ م.

وليعتبر الغزاة الجدد وكل من يحاول من اعوانهم اعادة الوطن الى قبضة الاستعمار ان مصيره سيكون مثل من سبقه من غزاة ومستعمرين وعملاء،
لان ارضنا كانت وستظل مقبرة الغزاة، وسيظل شعبنا وكما هو معروف عنه منذ اقدم العصور بانه شعب الاباء والشجاعة، شعب مجاهد لايستكين ابدا للظلم والاستبداد، شعب ثائر يعشق الحرية والسلام ويناهض بقوة كل اشكال الاستعماروالظلم والاستبداد.

انه شعب الايمان والحكمة، ارضه شهدت اولى الحضارات البشرية والانسانية ومهد العرب الاول وارض المدد للاسلام والمسلمين، شعب احبهم وشهد لهم رسول الله محمد خاتم الانبياء والمرسلين عليه وعلى اله وصحبه افضل الصلاة والسلام وكانو خيرة انصاره الميامين، فيكفينا شرفا وفخرا حب وشهادة سيد الاولين والاخرين...

الاخ / رئيس المؤتمر
اننا اذ نهنئكم ونهنئ انفسنا وكل ابناء شعبنا بهذه المناسبة الوطنية الخالدة، فاننا نشد على ايديكم باننا اوفياء لكل مبادئ واهداف الثورة اليمنية الخالدة، ومنجزاتهما الكبيرة وفي مقدمة ذلك الوحدة، وسوف نظل جنود اوفياء الى جانب تنظيمنا وكل القوى الخيّرة، من ابناء شعبنا وحراسا امناء لصون تلك الانجازات والدفاع عن امن واستقرار وسيادة اليمن، وفي مقدمة الصفوف المناهضة للعدوان الاجنبي،

المجد والخلود لشهداء تنظيمنا ولكل شهداءالوطن الاحرار،
وعاش تنظيمنا ووطنا شامخا ومنتصرا،
ودمتم ودام الوطن بالف خير،،
ولكم خالص تحياتي

اخوكم الشيخ / قاسم عبدالرحمن العفيفي
عضو اللجنة الدئمة الرئيسية، وكيل محافظة لحج السابق








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: لكبد لا يمرض.. 7 أطعمة احرص على تناولها
أخبار: طيران العدوان يقصف قاطرة وقود بالجوف
أخبار: أكثر من 200 جريمة بالمحافظات المحتلة بـ60 يوم
علوم وتقنية: آلام البطن قد تشير إلى مرض نادر
عربي ودولي: إصابات كورونا تتجاوز 62.84 مليون عالمياً
رياضة: ليستر يفشل في تشارُك الصدارة
اقتصاد: أسعار الذهب تتعافى بعد خسائر كبيرة
أخبار: خروقات متواصلة بالحديدة وغارات على مأرب
مغتربون: الدكتوراه بامتياز للباحث اليمني أحمد عبده الجرادي
أخبار: مؤتمر أبين يهنىء أبوراس بذكرى عيد الاستقلال
أخبار: علاقة غير متوقعة بين معجون الأسنان وكورونا
عربي ودولي: الصحة العالمية تتعهد بكشف مصدر كورونا
رياضة: تعيين أول امرأة لتحكيم مباراة رجال
أخبار: الرهوي يهنئ رئيس وقيادات المؤتمر بالعيد الـ53 للاستقلال
أخبار: أمين عام جبهة التحرير يهنئ رئيس المؤتمر بعيد 30 نوفمبر
أخبار: لبوزة مهنئاً بعيد الاستقلال.. 30 نوفمبر دروس يمنية قاسية ضد الغزاة
أخبار: الأمين العام يهنئ رئيس وقيادات المؤتمر بذكرى الاستقلال الوطني
أخبار: هيئات المؤتمر: 30 نوفمبر انتصار يمني متجدد ضد الاحتلال
أخبار: قيادات المؤتمر تهنئ أبو راس بعيد الاستقلال
أخبار: 11 غارة لطيران العدوان على مأرب
أخبار: قوى العدوان ارتكبت 176 خرقاً خلال 24 ساعة
فنون ومنوعات: سبب ظهور رغبة قوية في تناول الشوكولاتة
أخبار: الشوافي يكشف حالة الطقس في اليمن لـ5 أيام مقبلة
اقتصاد: أقل سعر للذهب في 4 سنوات
عربي ودولي: إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 63 مليونا
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020