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المؤتمر نت - تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس، برقية تهنئة بعيد الإستقلال الوطني 30 نوفمبر من عضو اللجنة العامة ورئيس فرع المؤتمر بمحافظ

المعكّر يهنئ رئيس المؤتمر بعيد 30 نوفمبر

المؤتمرنت -
المعكّر يهنئ رئيس المؤتمر بعيد 30 نوفمبر
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس، برقية تهنئة بعيد الإستقلال الوطني 30 نوفمبر من عضو اللجنة العامة ورئيس فرع المؤتمر بمحافظة الضالع، احمد عبادي المعكر، ينشر (المؤتمرنت) فيما يلي نصها:

الاخ/ الشيخ صادق امين ابو راس
رئيس المؤتمر الشعبي العام... المحترم

يسعدني ان ارفع اليكم ازكى التهاني والتبريكات بمناسبة العيد الـ 53 للاستقلال الوطني الذي تحقق بعد نضال وتضحيات جسام قدمها شعبنا اليمني العظيم من اجل نيل حريته وكرامته من المستعمر الغاصب الذي ظل جاثم على جنوب اليمن العزيز من 19/ يناير/ 1839م، حتى 30/ نوفمبر/1967م، 129 عام،
وبالمقابل استمر شعبنا بالمقاومة للاستعمار بين الحينة والاخرى، ولكنها كانت بسبب عدم التخطيط وشحة الامكانيات القتالية والمادية لابناء الشعب اليمني كانت تتمكن بريطانيا العظمى حينها من السيطرة واخماد الثورات الشعبية.

وبعد تضحيات جسام وتحسن اوضاع مناضلي الثورة اليمنية اعلنها الثائر الكبير الشيخ الشهيد راجح بن غالب لبوزه يوم 14/ اكتوبر/ 1963م، من جبال ردفان الشماء ، الثورة ضد الاستعمار البريطاني، وكان اول شهيد للثورة واستمرت الثورة ضد المستعمرين الى يوم 30/ نوفمبر/ 1967م، تم خروج اخر جندي بريطاني من بلادنا الحبيبة وتم اعلان جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية.

وبهذه المناسبة العزيزة على قلوب ابناء اليمن نرفع اليكم باسمي ونيابة عن زملائي قيادات فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الضالع وقيادة المديريات وجميع اعضاء ومناصري المؤتمر واحزاب التحالف الوطني بالمحافظة، ازكى التهاني واطيب التبريكات ومن خلالكم للاخوة النواب وجميع قيادات واعضاء المؤتمر بالجمهورية وكافة ابناء شعبنا اليمني العظيم.

وتأتي هذه المناسبة العظيمة وبلادنا تعيش في اقتتال ونزيف الدم وازهاق الارواح وتدمير منجزات الثورتين 26 سبتمبر1962م، و 14اكتوبر1963م الخالدتين.
وبالتالي يتطلب منا دعوة كل القوى منها المتصارعة الى طاولة الحوار وانقاذ الشعب وما تبقى من منجزات الثورتين اليمنية، ومما نلاحظ ان تلك الحرب العبثية قد اصبحت استثمار لجني الاموال من قبل تجار الحروب، واصبح شعبنا اليمني يشير اليهم بالبنان، آملين منكم الاستمرار ببذل جهودكم لايقاف الحرب والعودة الى طاولة الحوار،،
ختاماً كل عام وانتم وشعبنا اليمني بخير ونماء وامن وامان
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوكم /
احمد عبادي المعكر
عضو اللجنة العامة
رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام
محافظة الضالع








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