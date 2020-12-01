المؤتمرنت -

أمين عام جبهة التحرير يهنئ رئيس المؤتمر بعيد 30 نوفمبر

بعث الأمين العام لحزب جبهة التحرير خالد جيوب الردفاني عضو المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي برقية تهنئة إلى الشيخ صادق بن أمين ابو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام، بمناسبة العيد الـ53 للاستقلال المجيد الـ30 من نوفمبر، جاء فيها:



معالي الشيخ المناضل/ صادق بن امين ابوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - المحترم



تحية وبعد..



يسرنا أن نرفع الى معاليكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الاحتفال بالعيد الـ53 للاستقلال المجيد 30 من نوفمبر رحيل آخر جندي بريطاني من جنوب الوطن، وتأتي هذه المناسبة العظيمة وشعبنا وجيشنا ولجاننا الشعبية تسطر اروع الملاحم البطولية في مواجهة قوى العدوان والاحتلال، مستلهمين دروس التضحية والفداء من اجل الوطن من إرث الاباء والاجداد الذين قارعوا قوى الاحتلال حتى استطاعوا تحقيق الاستقلال الناجز واجبار بريطانيا أن تحمل عصاها صاغرة وترحل من ارض اليمن.



ان نضالنا اليوم هو امتداد لتلك التضحيات العظيمة حتى نجبر المحتل والمعتدي الغاشم أن يرحل من ارضنا صاغراً مهاناً قريباً جداً باذن الله تعالى.



سائلين من الله تعالى في هذه المناسبة ان يمن علينا بالنصر المؤزر والمبين على قوى العدوان والاحتلال.. المجد والخلود لشهدائنا والشفاء لجرحانا، وكل عام وأنتم والوطن بألف خير.





الاستاذ/ خالد جيوب الردفاني

الأمين العام لحزب جبهة التحرير

عضو المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي