المؤتمرنت -

خروقات متواصلة بالحديدة وغارات على مأرب

واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطيران 11 غارة على محافظة مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 176 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في المنظر، و14 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 138 قذيفة و 141 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.



وتضمنت الخروقات أربع غارات لطيران تجسسي على الجبلية وتحليق 16 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والجبلية والتحيتا وحيس وكيلو 16.



وأشار المصدر إلى أن جرافة عسكرية لقوى العدوان استحدثت تحصينات قتالية شرق حيس.



و ذكر المصدر أن طيران العدوان شن عشر غارات على مديرية مدغل وغارة على مديرية صرواح بمحافظة مأرب.