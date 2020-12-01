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المؤتمر نت - أكد تقرير حديث ارتفاع معدل الجريمة المنظمة بالمحافظات الجنوبية المحتلة إلى أكثر من 212 جريمة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر

أكثر من 200 جريمة بالمحافظات المحتلة بـ60 يوم

المؤتمرنت -
أكثر من 200 جريمة بالمحافظات المحتلة بـ60 يوم
أكد تقرير حديث ارتفاع معدل الجريمة المنظمة بالمحافظات الجنوبية المحتلة إلى أكثر من 212 جريمة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين.

وأفاد تقرير إحصائي صادر عن المركز الإعلامي للمحافظات الجنوبية، أن الجرائم تنوعت بين الاغتيالات والاعتقالات والسطو على أموال الدولة وممتلكات الغير، والابتزاز المنظم بقوة السلاح في النقاط والطرقات العامة وجرائم الحرابة والقتل ومداهمة المنازل والمتاجر واختطاف المواطنين.

وذكر التقرير أن جرائم الاغتيالات جاءت المرتبة الأولى بـ 32 جريمة وبنسبة 15.1 بالمائة، تلتها الاعتداءات على المواطنين المدنيين العزل من قبل المليشيات الموالية للعدوان بـ 27 جريمة وبنسبة 12.7بالمائة.

فيما احتلت جرائم الابتزاز بقوة السلاح المرتبة الثالثة بـ 23 جريمة وبنسبة 10.8 بالمائة، وجاءت جرائم الاشتباك المسلح رابعاً بـ 21 وبنسبة 9.4 بالمائة من إجمالي الجرائم المرصودة.

ورصد التقرير تنامي جرائم الاختطافات إلى 20 جريمة وبنسبة 9.4 بالمائة في المرتبة الخامسة، بينما جاءت جرائم القتل جراء اشتباكات وتصفية حسابات بين أطراف الصراع في المرتبة السادسة بـ 18 جريمة وبنسبة 8.5 بالمائة.

وأشار التقرير إلى جرائم محاولة الاغتيال التي طالت قيادات عسكرية موالية للعدوان في عدن وبلغت 15 عملية بنسبة 7.1 بالمائة، وفقاً لوكالة سبأ.

وأوضح أن جرائم الاعتقالات بلغت 13 جريمة البعض منها جماعية تعرض لها مواطنون وموظفون من قبل مليشيات مسلحة، لافتاً إلى تعمد قوى العدوان فض سبعة احتجاجات بقوة السلاح والاعتداء على المشاركين فيها وبنسبة 3.3 بالمائة.

وكشف التقرير عن ارتكاب قوى ومرتزقة العدوان جرائم التعذيب بحق ثلاثة معتقلين حتى الموت، ولا تزال تخفي قسرياً 48 معتقلاً في سجون الاحتلال السرية بعدن.

وبيّن التقرير أن مدينة عدن شهدت خلال الفترة نفسها 11 جريمة سطو مسلح على أراضي وممتلكات المواطنين بقوة السلاح استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بنسبة 5.1 بالمائة، إلى جانب تسجيل عدد من جرائم المداهمات لمنازل المواطنين بنسبة 1.8 بالمائة.

ولفت التقرير إلى تسجيل عدد من جرائم التقطع والحرابة في الطرقات العامة الرابطة بين المحافظات الجنوبية ومدينة عدن بنسبة 1.8بالمائة، ورصد ست جرائم كمائن البعض منها نفذت بعبوات ناسفة في أحياء ومناطق مكتظة بالسكان في عدن والضالع وزنجبار في أبين.

وأكد التقرير أن نقاط مليشيات قوى العدوان المتمركزة في مداخل ومخارج محافظة عدن تمارس أعمال الابتزاز بحق المسافرين من أبناء المحافظات الشمالية، وتفرض اتاوات كبيرة على سائقي شاحنات النقل الثقيل تصل إلى أكثر من 50 ألف ريال على كل شاحنة.

كما أفاد التقرير بأنه تم رصد وتسجيل أكثر من 23 جريمة اعتداء وإطلاق نار واحتجاز خارج القانون تعرض لها سائقو شاحنات وسيارات نقل متعددة الأحجام من قبل المليشيات التابعة لدول العدوان في طرقات الضالع ولحج وعدن.








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