المؤتمرنت -

صنعاء.. مناقشة آليات تمكين المرأة بمجالات الحياة العامة

ناقش اجتماع عقد اليوم برئاسة وزير الإدارة المحلية علي القيسي، آليات تمكين المرأة وإشراكها في مجالات العمل السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المستويين المركزي والمحلي.



وفي الاجتماع الذي ضم وكيل الوزارة عبدالسلام الضلعي والوكيل المساعد لقطاع تنمية المرأة فاطمة الخطري، وعضو التوافق النسوي الدكتورة نجاة جمعان، أشاد وزير الإدارة المحلية بالدور الحيوي للمرأة اليمنية في مختلف المجالات الخدمية والتنموية..



وأكد حرص الوزارة على تمكين المرأة وتعزيز دورها في مختلف المراكز الوظيفية والعملية، مشيراً إلى أن المرأة اليمنية قدمت الكثير من التضحيات في إطار الصمود الأسطوري للشعب اليمني رغم الانتهاكات التي تعرضت لها جراء القصف الهستيري على المنازل والأحياء السكنية وما خلفه العدوان والحصار من أزمات إنسانية ومعيشية طالت مختلف مناحي الحياة.



فيما استعرضت الدكتورة جمعان، الأدوار الوطنية للمرأة في خدمة المجتمع سواء في المجالات الخدمية أو التنموية، وخصوصاً في الجوانب الصحية والتعليمية ودعم ومساندة أخيها الرجل في التصدي للعدوان والاحتلال.



وأشارت إلى أهمية تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة والاستمرار في تأهيلها بما يسهم في الاستفادة من قدراتها وتمكينها من ممارسة دورها في المجتمع على أكمل وجه.

