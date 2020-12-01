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المؤتمر نت - الأرصاد ينبه من الأجواء الباردة واضطراب البحر

الأرصاد ينبه من الأجواء الباردة واضطراب البحر

المؤتمرنت -
الأرصاد ينبه من الأجواء الباردة واضطراب البحر
نبه المركز الوطني للأرصاد المواطنين في المرتفعات الجبلية وخاصة كبار السن والأطفال ومن يعانون من الأمراض الصدرية من الأجواء الباردة نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر خلال الـ 24 ساعة القادمة.

كما نبه سائقي المركبات في المرتفعات الجبلية الغربية من تدني الرؤية الأفقية نتيجة هطول الأمطار أو تكوّن الشابورة المائية أو الضباب، ومرتادي البحر والصيادين في السواحل الجنوبية من البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأوضح المركز في نشرته الجوية، اليوم، أن الطقس في المرتفعات الجبلية سيكون غائماً جزئياً وبارداً نسبياَ أثناء الليل والصباح الباكر مع احتمال تشكل الشابورة المائية أو الضباب على أجزاء من المنحدرات الجبلية الغربية والجنوبية لمحافظات صعدة، حجة، المحويت، ريمة، اب، تعز، لحج والضالع.

بينما يكون غائماً جزئياَ إلى غائم نهاراً، والفرصة مهيأة لهطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد أحياناً على سلسلة المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية في فترتي الظهيرة والمساء.

وأشار إلى أن الطقس في المناطق الساحلية سيكون غائماً جزئياً والفرصة مهيأة لهطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الغربية وسهل تهامة أثناء الفترة المسائية وفترتي الليل والصباح على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية على السواحل الجنوبية والشرقية وجنوبية على الساحل الغربي معتدلة السرعة تنشط على الأجزاء الجنوبية من الساحل الغربي ومدخل باب المندب حيث تصل أقصى سرعة لها إلى 23 عقدة.

فيما تشهد المناطق الصحراوية طقساً صحواً إلى غائم جزئياَ والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وذكر المركز أن الطقس في أرخبيل سقطرى سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع احتمال هطول أمطار متفرقة، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

يذكر أن أمطار متفرقة هطلت أمس على أجزاء من المحافظات الجبلية والساحلية.








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