المؤتمرنت -

طيران العدوان يجدد غاراته على 5 محافظات

عاود طيران العدوان السعودي الغاشم شن سلسلة من الغارات الإجرامية على صنعاء ومأرب والجوف والحديدة وصعدة.



وأوضح مصدر أمني ان طيران العدوان شن غارة على مديرية نهم بصنعاء، واستهدف بـ3 غارات مديريتي مجزر وصرواح في مأرب.



وذكر المصدر ان الطيران المعادي شن غارتين على منطقة اللبنات بصحراء الحزم وغارة على منطقة الظهرة بمديرية خب والشعف بالجوف.



وأفاد المصدر بأن طائرات العدوان التجسسية ألقت 5 قذائف على مطار الحديدة ومبنى هيئة تطوير تهامة، في خرق واضح ومستمر لاتفاق السويد.



وأشار إلى أن العدو السعودي استهدف بالقصف الصاروخي والمدفعي مناطق متفرقة من مديرية منبه بصعدة.