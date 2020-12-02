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إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 63.33 مليونا
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 63.33 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و474650 حالة.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق - إجمالي الوفيات - عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة - 268047 - 13536687
الهند - 137621 - 9462809
البرازيل - 173120 - 6335878
روسيا - 40464 - 2322056
فرنسا - 53606 - 2230571
إسبانيا - 45511 - 1656444
المملكة المتحدة - 59051 - 1643086
إيطاليا - 56361 - 1620901
الأرجنتين - 38730 - 1424533
كولومبيا - 36766 - 1316806
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها - عدد الوفيات - عدد الإصابات
19 - العراق - 12306 - 554767 30
30- المغرب - 5915 - 359844
31- السعودية - 5907 - 357623
38 - الأردن - 2802 - 223617
42 - الإمارات - 576 - 170149
48 - الكويت - 881 - 142992
المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت غرينتش.