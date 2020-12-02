المؤتمرنت -

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 63.33 مليونا

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 63.33 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و474650 حالة.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:



الدول والمناطق - إجمالي الوفيات - عدد الإصابات المؤكدة



الولايات المتحدة - 268047 - 13536687



الهند - 137621 - 9462809



البرازيل - 173120 - 6335878



روسيا - 40464 - 2322056



فرنسا - 53606 - 2230571



إسبانيا - 45511 - 1656444



المملكة المتحدة - 59051 - 1643086



إيطاليا - 56361 - 1620901



الأرجنتين - 38730 - 1424533



كولومبيا - 36766 - 1316806



وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:



الدول وترتيبها - عدد الوفيات - عدد الإصابات



19 - العراق - 12306 - 554767 30



30- المغرب - 5915 - 359844



31- السعودية - 5907 - 357623



38 - الأردن - 2802 - ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬ 223617



42 - الإمارات - 576 - 170149



48 - الكويت - 881 - 142992



المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت غرينتش.