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المؤتمر نت - فاكهة تشتهر بها اليمن تخفف من آلام الظهر

فاكهة تشتهر بها اليمن تساعد على تخفيف آلام الظهر

المؤتمرنت -
فاكهة تشتهر بها اليمن تساعد على تخفيف آلام الظهر
يمكن أن يحدث ألم الظهر في أي وقت وسيؤثر سلبا على حياة الشخص، أحيانا بشكل ضار، وفي بعض الحالات يكون سبب الألم هو الالتهاب المزعج.

ويُنصح أحيانا باستخدام الأدوية المضادة للالتهابات للعلاج، ويمكن أن يلعب ما تأكله أيضا دورا في تقليل الالتهاب في جسمك. لذا، ينصح خبراء الصحة بالعنب في المساعدة في مكافحة آلام الظهر.

يحتوي العنب على مضاد للالتهابات يعرف باسم ريسفيراترول، ووجد أنه يحارب الألم، ويميل هذا المركب إلى أن يتركز في الغالب في قشور وبذور العنب والتوت.

وتشير دراسة منشورة في مجلة Spine، إلى أن حقن الريسفيراترول، يمكن أن يساعد عبر إبطاء معدل تدهور الفقرات في العمود الفقري.

ووفقا لما نقل موقع “روسيا اليوم” عن :إكسبرس” فقد قال الدكتور مايكل ليفين، من Chirocare: “يحتوي العنب على مركب شبيه بمضادات الأكسدة يعرف باسم ريسفيراترول.. ما يساعد على تخفيف آلام الظهر. إنه يمنع إنزيمات معينة من المساهمة في تنكس الأنسجة، وخاصة في الظهر، ما قد يؤدي إلى تلف الغضروف المسبب لآلام الظهر”.

ويمكن أن يكون سبب ألم الظهر هو النوم في وضع خاطئ أو اتخاذ وضعية سيئة، أو حتى بسبب إصابة طفيفة.. وفي معظم الحالات، لا داعي للقلق من آلام الظهر، وستتحسن من تلقاء نفسها في غضون بضعة أسابيع أو أشهر.

وأظهرت إحدى الدراسات أن الحد من التوتر القائم على اليقظة يحسن آلام الظهر، حسبما ذكر “ميديكال نيوز”.

وأضاف الموقع الصحي: “اليقظة تشمل إدراك ما يفعله الجسم واستخدام تقنيات التأمل للمساعدة في تخفيف الألم. إن استرخاء العضلات التدريجي هو طريقة أخرى تتضمن شد وإرخاء عضلات الجسم، مع التركيز على مجموعة عضلية واحدة في كل مرة. والوضعية غير الصحيحة بسبب التراخي أو الإجهاد في المكتب، قد تسبب آلام الظهر وآلام العضلات الأخرى”.

وبهذا الصدد، كشف موقع Bupa أن هناك 4 خطوات بسيطة، قد تحد من خطر الإصابة بألم الظهر في المقام الأول:
– ممارسة الرياضة بانتظام.
– عند رفع الأشياء، يجب على الشخص ثني ركبتيه ووركيه وليس ظهره.
– الحفاظ على وضعية جيدة عند الجلوس.
– ضرورة عدم البقاء في الوضع نفسه لفترات طويلة من الزمن.
يذكر أن العنب من أشهر الفواكه التي تشتهر بها اليمن ويبدأ موسم جني العنب في يونيو/ حزيران، ويستمر حتى نهايته، حيث يكون العنب “الرازقي” ذو اللون الأخضر، هو أول السباقين في الوصول إلى الأسواق.








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