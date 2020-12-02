المؤتمرنت -

أجواء باردة وأمطار متوقعة على مرتفاعات 8 محافظات

توّقع المركز الوطني للأرصاد تشكل السحب الركامية وهطول أمطار على المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية خلال الـ24ساعة المقبلة.



وأوضح المركز في نشرته الجوية اليوم الاربعاء 2 ديسمبر أن الطقس سيكون بارداً نسبياً مع احتمال تكون الشابورة المائية أو الضباب أثناء الليل والصباح الباكر على المنحدرات الجبلية لمحافظات صعدة، حجة، المحويت، ريمة، إب وتعز والمناطق المرتفعة من لحج وأبين.



فيما سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع فرصة لتشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة في فترة ما بعد الظهرية.



وذكر المركز أن الطقس بالمناطق الساحلية سيكون غائماً جزئياً وتتكاثر السحب أثناء المساء والصباح مع احتمال تكون السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة خاصة على السواحل الشرقية والجنوبية.



وأشار إلى أن الرياح ستكون نشطة السرعة خاصة على السواحل الغربية ومدخل باب المندب وتتراوح سرعتها من 12 إلى 28 عقدة.



وأفاد المركز بأن الطقس بالمناطق الصحراوية سيكون مشمساً إلى غائم جزئي بوجه عام، في حين سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أرخبيل سقطرى.



ونبه مركز الأرصاد كبار السن والأطفال والمرضى بالمناطق الجبلية من الطقس البارد نسبياً .. محذراً سائقي المركبات في المنحدرات والمنعطفات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية بسبب السحب المنخفضة أو الضباب والشابورة المائية.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد نبه المركز الصيادين ومرتادي البحر في السواحل الجنوبية والغربية ومدخل باب المندب من الرياح الشديدة واضطراب البحر.

