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رئيس المؤتمر يعزي احمد راصع بوفاة والده

بعث الشيخ صادق أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة للأستاذ أحمد يحيى راصع المدير العام للمؤسسة اليمنية للإذاعة والتلفزيون، بوفاة المغفور له بإذن الله والده الحاج يحيى حسن راصع الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء في خدمة وطنه ومجتمعه.



وأشاد أبو راس بالأدوار الاجتماعية المشهودة للفقيد في إصلاح ذات البين والسعي لتكريس السلم الاجتماعي في منطقته.



وعبر رئيس المؤتمر باسمه ونيابة عن قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية للأستاذ أحمد يحيى راصع وإخوانه وآل راصع كافة في مران بمديرية حيدان- محافظة صعدة، بهذا المصاب الأليم، سائلا المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جنانه ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



“إنا لله وإنا إليه راجعون “.