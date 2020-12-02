المؤتمرنت -

الأمين العام يعزي الحاج عبدالله صالح قبان بوفاة نجله

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى الحاج عبدالله صالح قبان، في وفاة نجله مجاهد عبدالله صالح قبان.



وعبّر أمين عام المؤتمر في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى الحاج عبدالله صالح قبان وكافة آل قبان بمحافظة عمران، عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمه شخصياً.. وباسم قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، سائلاً المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم كل أهله وذويه الصبر والسلوان..

إنا لله وإنا إليه راجعون..