الخميس, 03-ديسمبر-2020 الساعة: 04:07 ص - آخر تحديث: 02:19 ص (19: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
رئيس المؤتمر ومواجهة حملات التضليل بالأخلاق والانشغال بقضايا أهم
المؤتمرنت - المحرر السياسي
الظّاهرة الترامبيَّة المتوحّشة إحدى علامات أزمة النّظام الرأسماليّ "الحُر"
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
أمين عام المؤتمر يكتب: الثلاثون‮ ‬من‮ ‬نوفمبر‮ ‬أمل‮ ‬لن‮ ‬ينطفئ‮ ‬
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي‮ محسن
معهد الميثاق.. وآفاق نشاطه المستقبلي
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
عن القزم معمر الارياني وامثاله !!
محمد الضياني
فلسطين ‬في‮ ‬فكر‮ ‬المؤتمر‮ ‬وضمير‮ ‬أبوراس‮
توفيق الشرعبي
الثورة‮.. ‬تكبيرة‮ ‬الصبح‮ ‬
راسل‮ ‬القرشي
سبتمبر‮ ‬الثورة‮.. ‬العنفوان‮ ‬الذي‮ ‬لن‮ ‬يموت‮ ‬
فاطمة‮ ‬الخطري
26 سبتمبر.. ثورة على الظلام والتخلف وميلاد فجر النور نحو المستقبل
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف عبدالله
شكراً.. هكـذا يكون الوفاء..
بقلم الدكتـور/ عصام حسين العابد
المؤتمر‮.. ‬المسيرة‮ ‬والموقف
د. ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮
المؤتمر‮: ‬تفرُّد‮ ‬التجربة‮ ‬وتجاوز‮ ‬التحديات‮ ‬وأمل‮ ‬المستقبل‮ ‬
خالد‮ ‬سعيد‮ ‬الديني‮ ❊‬
أخبار
المؤتمر نت - واعتبر ابو راس ان الفقيد ياسين عبده سعيد نعمان، ساهم في إثراء مسار العمل السياسي الديمقراطي في اليمن من خلال تجربته الفريدة كمرشح في الانتخابات الـرئـاسيـة لمنصب رئيس الجمهورية

ابو راس يشيد باسهامات ياسين القباطي في مكافحة الفساد وإثراء العمل السياسي

المؤتمرنت -
ابو راس يشيد باسهامات ياسين القباطي في مكافحة الفساد وإثراء العمل السياسي
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة السياسي اليمني ومرشح احزاب المعارضة الوطنية للرئاسة في انتخابات 2006، الاستاذ ياسين عبده سعيد القباطي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع .

واشار رئيس المؤتمر الشعبي العام إلى عدد من مناقب الفقيد ومواقفه الوطنية واسهاماته الفكرية والسياسية والتنموية والشبابية من خلال المناصب القيادية التي تبوأها خلال مسيرته العملية في العمل الرسمي أو السياسي والمدني.

ونوه رئيس المؤتمر باسهامات الفقيد الراحل في وضع اللبنات الأولى لمداميك مكافحة الفساد في اليمن من خلال عضويته في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ورئاسته لقطاع الإعلام (يوليو 2007م – سبتمبر 2013م)، وكذا اسهاماته في التأسيس للعمل السياسي والنظام الديمقراطي من خلال عضويته باللجنة العليا للانتخابات(1992م–1993م).

ولفت ابو راس إلى تقلد الفقيد عدد من المناصب الحكومية، والتي جسد من خلالها نموذجا للمسئولية والتفاني في اداء الواجب الوظيفي، لافتا في هذا السياق إلى عمل الفقيد وكيلا لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل لقطاع القوى العاملة (ديسمبر 2004م – يوليو 2007م)، وعضويته في مجلس إدارة صندوق التدريب والتأهيل المهني (ديسمبر 2004م – يوليو 2007م)، وعمله كمستشار لوزارة الشباب والرياضة (مارس2003م–ديسمبر 2004م)، ثم مديرا عاما لمكتب الشباب والرياضة بمحافـظـة تعـز (1991م–1997م).


واعتبر ابو راس ان الفقيد ياسين عبده سعيد نعمان، ساهم في إثراء مسار العمل السياسي الديمقراطي في اليمن من خلال تجربته الفريدة كمرشح في الانتخابات الـرئـاسيـة لمنصب رئيس الجمهورية سبتمبر 2006م، عن أحـزاب المجـلـس الوطنـي للمعـارضـة، ومن خلال العديد من المناصب القيادية، منها عمله كأمين عام الحزب النـاصـري الديـمـقـراطي اليمني(2003م - 2007م)، ورئاسته المجـلـس الـوطـنـي لأحـزاب المعـارضـة(2003م - 2005م).

واعتبر ان اليمن فقدت برحيله مناضلا متقدا بالهم الوطني والثوابت الوطنية، ومثقفا متسلحا بقيم الحوار والتعايش والسلم الإجتماعي، وإداريا ملتزما بالقوانين واللوائح ومبادئ الادارة الرشيدة.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى أبناء الفقيد وكافة آل نعمان مديرية المقاطرة بمحافظة لحج، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد واعضاء المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه وعظيم مواساته بهذا المصاب الجلل.

سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن يعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون"








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: قطار برشلونة يدهس فرنسفاروش بثلاثية
رياضة: دورتموند يتعادل مع لاتسيو
رياضة: سان جيرمان يقسو على مانشستر يونايتد
عربي ودولي: وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار
رياضة: تشيلسي يكتسح إشبيلية برباعية
رياضة: لايبزيغ يفوز علي باشاك شهير
رياضة: تغريم ميسي بسبب تحيته لمارادونا
عربي ودولي: هاريس تحذر من أزمة جوع في الولايات المتحدة
رياضة: نجل مارادونا يطلب سحب الرقم "10" من ميسي
علوم وتقنية: دراسة طبية تحدد "أخطر الأطعمة" على قلبك
فنون ومنوعات: أم تعزل ابنها عن العالم لمدة 28 عاما
رياضة: رونالدو يفوز بجائزة القدم الذهبية
علوم وتقنية: ما هو تأثير كورونا على الصحة العقلية للحوامل؟
اقتصاد: انخفاض أسعار الذهب
رياضة: زيدان يواجه شبح الإقالة
عربي ودولي: إصابات كورونا عالميا تتجاوز 64.2 مليونا
أخبار: قوى العدوان ارتكبت 164 خرقاً بالحديدة خلال 24 ساعة
أخبار: النواب يدين تحيز الاتحاد البرلماني العربي لصف العدوان
أخبار: أجواء باردة وأمطار متوقعة على مرتفاعات 8 محافظات
رياضة: اختتام بطولة حسن زيد للكرة الطائرة
أخبار: فاكهة تشتهر بها اليمن تخفف من آلام الظهر
أخبار: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 63.33 مليونا
رياضة: ليفربول يحسم تأهله إلى دور الـ16
رياضة: إنتر ميلان ينعش آمال التأهل بفوز مثير
رياضة: بورتو يلحق بمانشستر سيتي في دور الـ16
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020