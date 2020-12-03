المؤتمرنت -

طيران العدوان يقصف صنعاء ومأرب وحجة والحديدة

شن طيران العدوان السعودي، خلال الساعات الماضية سلسلة غارات على محافظات صنعاء ومأرب وحجة والحديدة.



وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن غارتين على مطار صنعاء الدولي، واستهدف بـ9 غارات مناطق متفرقة من مديرية مدغل بمأرب.



وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي قصف بغارتين مدينة حرض بحجة.



وأفاد المصدر بأن طائرة تجسسية معادية ألقت مساء الاربعاء قذيفة على مطار الحديدة، فيما شن المرتزقة قصفاً بالأسلحة الرشاشة وقذائف المدفعية باتجاه الضبياني وكلية الهندسة وشارع الـ50 بمدينة الحديدة.