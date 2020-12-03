المؤتمرنت -

خروقات جديدة بالحديدة وغارات متواصلة

واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطيران 13 غارة على أمانة العاصمة ومحافظتي حجة ومأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 164 خرقاً بينها خمس غارات لطيران تجسسي على شارع الـ 50، وتحليق 15 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والجبلية والتحيتا وشارع الـ 50.



كما نفذت قوى العدوان 33 خرقاً بقصف مدفعي و115 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.



وأشار المصدر إلى أن طائرة تجسسية معادية ألقت قذيفة على مطار الحديدة مع قصف مدفعي وبالأسلحة الرشاشة باتجاه الضبياني وكلية الهندسة وشارع الـ50.



وأفاد المصدر بأن طيران العدوان شن غارتين على مدينة حرض بمحافظة حجة، وغارتين على مطار صنعاء الدولي، واستهدف بتسع غارات مديرية مدغل في محافظة مأرب.