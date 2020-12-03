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بالأرقام.. آخر مستجدات كورونا حول العالم

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 1497923 شخصاً حول العالم منذ بدء ظهوره في ديسمبر الماضي وفقا لأحدث إحصائيات موقع وورلد ميتر الأمريكي.



وحسب الموقع المتتبع لتطورات الفيروس فإن إجمالي الإصابات في العالم بلغ 64785042 إصابة بينما بلغ عدد المتعافين 44890760 شخصا حتى الآن.



ولاتزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضررا بالفيروس من حيث الاصابات والوفيات بتسجيلها 279594 حالة وفاة من أصل 14290314 إصابة تليها الهند مع تسجيل 138628 حالة وفاة من أصل 9531295 إصابة ثم البرازيل في المرتبة الثالثة بتسجيلها 174531 حالة وفاة من أصل 6436650 إصابة.